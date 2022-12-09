Beşiktaş'ta bulanan İstanbul'un simgelerinden tarihi Çırağan Sarayı'nın otel bölümünün 4. katında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yol da trafiğe kapatıldı. Sürücüler çevre yollara yönlendirildi. Binada bulunanlar ise hemen tahliye edildi. İtfaiye ekipleri içeride kimsenin kalıp kalmadığını kontrol ederken, yangının kontrol altına alındığı öğrenildi.

"Can kaybı yok, 3 işçi dumandan etkilendi"

Yangında 3 işçi dumandan etkilendi. Dumandan etkilenen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Olay yerine gelen Beşiktaş Kaymakamı Önder Bakan, "Saat 10.55'de otelimizde tadilat yapılan kısmında bir yangın oluştu. Bu yangına anında bütün ilçe belediyelerimizle birlikte itfaiye ekibi ve otelin kendi ekibi müdahale etti, emniyet ekiplerimiz gerekli önlemleri aldı. Tadilat gören 3. katında oluşan bir yangın. Sebepleri konusunda itfaiye raporları çıkacak. Önemli olan can kaybının olmaması. İstanbul'un gözbebeğinde, Boğaz'ın en nadide noktalarında en kıymetli alanlarımızdan bir tanesi. 3 işçimiz burada etkilendi. Onlardan ikisi kendi gayretleriyle ayrıldılar. Biri ambulansta oksijen takviyesi yapılıyor. Hayati tehlikesi yok. Yangın kontrol altına alındı. Otel kısmında saray kısmında değil" dedi.