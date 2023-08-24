Son olarak kuzey çevre yoluna da bir şube kazandıran Çırağın Avm, geniş ürün yelpazesi ile vatandaşlara hizmet veriyor.

Beyaz eşyadan mobilyaya, küçük ev aletlerinden züccaciyeye kadar bünyesinde birçok markada ürün bulunduran Çırağın Avm, müşterilerini bekliyor.

Aksu Haber’e konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Çırağın AVM Mağazalar Şefi Yunus Emre Çekem, “tüm şubelerimizde indirimlerimiz devam ediyor, yeni açtığımız kuzey çevre yolu şubemizde açılışa özel kaçırılmayacak kampanyalar sunuyoruz” dedi.