Clinichis Merkezinde; Normal Doğum, Suda Doğum, Epidural Doğum, Sezaryen, Kısırlık Tanı Ve Tedavi Ve Güzelliğe Dair Her Şey Yer Alacak.

Cumhuriyet Mahallesi, 14059 Sokak’ta Yer Alan Sağlık Merkezi “Clinichis” Açılışı Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, Alanında Uzman Birbirinden Başarılı Hekimler Ve Davetlilerin Katılımı İle Gerçekleştirildi.

Açılış Kurdelesinin Kesilmesinin Ardından Davetliler Sağlık Merkezi İçerisini Gezdi.

Program Sonunda Bir Açıklama Yapan Kadın Doğum Ve Estetik Cerrahi Uzmanı Doç Dr. Adnan Yener Çok Kapsamlı Bir Merkez Olduğunu İfade Etti.

Ardından Kadın Doğum Uzmanı Ahmet Hakan Bayazıt yaptığı Açıklamada Açılışı Yapılan Kliniğin Hayırlı Uğurlu Olmasını Diledi.

“Clinichis” İşletmecisi Op. Dr. Hilal Sakallıoğlu İse Açılışa Katılan Herkese Teşekkür Ederek Daha Mutlu Aileler İçin Durmaksızın Çalışacaklarını Dile Getirdi.

Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek De Sağlık Alanında Verilen Hizmetin Çok Önemli Olduğuna Dikkat Çekerek Hayırlı Olmasını Diledi.

Sağlık Sektöründe Bu Tür Bir Tesisin Açılışının Önemli Olduğunu Dile Getiren Büyük Şehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör Hekimlere Başarılar Diledi.