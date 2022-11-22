Çameli ilçesine bağlı Elmalı Mahallesi’nde ikamet eden Turan İrgin, kendisine ait küçükbaş hayvanları otlattıktan sonra İnekbaşı mevkiinde bulunan ağılına getirdi.

Sabah uyandığında yem bırakmak için geldiği ağılında hayvanlarını göremeyen İrgin, ağılın boş olduğunu görünce şok geçirdi. Kapısı açık olan ağıldan kaybolan 40’a yakın koyun ve keçisinin yerinde olmadığını görünce çevrede arama yapan ve tüm çabalarına rağmen bir türlü hayvanlarını bulamayan İrgin’in yardımına ekipler koştu.

Drone ile beraber yapılan arama çalışmalarında herhangi bir ize rastlanılmadı.

Devam eden aramalar 6. günde sonuç verdi. İnekbaşı mevkii Sakartepe bölgesinde sürü vatandaşlar tarafından bulundu. Sürüden 4 hayvanın olmadığı öğrenilirken, çoban İrgin, gözyaşlarına hakim olamadı.