Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, farklı yaş gruplarına yönelik çeşitli etkinlikler gerçekleştirmeye devam ediyor.

Bu kapsamda, birbirinden eğlenceli etkinlikleri ve atölyeleri çocuklarla buluşturan Büyükşehir Belediyesi, Maske Yapım Atölyesi düzenledi.

Kahramanmaraş Kalesi’nde gerçekleştirilen etkinliğe çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

Uzman eğitmenler eşliğinde gerçekleştirilen etkinlikte minikler, el becerilerini ve hayal güçlerini maskelere yansıttı.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, ebeveynlerden de tam not aldı.

Bu tür etkinliklerin çocukların gelişimine önemli katkı sağladığını ifade eden aileler, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.