Bu kapsamda depremlerden en çok etkilenenlerin başında yer alan çocuklar, düzenlenen etkinliklerle moral buldu

Özellikle deprem sürecinde yaptığı faaliyetlerle çocukların gönlünde taht kuran Grand sandviç işletme sahibi Yasin saba, ülke genelinde faaliyet gösteren yardım derneği Ankara abisi ile iş birliği yaprak depremzede çocukların yüzünü güldürdü.

Karacasu konteynır kentteki çocukların Moral ve Motivasyonlarını Artırmak Amacıyla sandviç, meyve suyu ve yaş pasta İkram Edildi.

Dans ve müzik etkinlikleriyle de Çocuklar, Yaşadıkları Felaketi Bir Nebzede Olsa Unutarak Bu Güzel Anın Tadını Çıkarttı.