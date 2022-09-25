İstanbul'un Esenyurt ilçesinde dün akşamüzeri Esenyurt Pınar Mahallesi'nde çocuklar arasında çıkan tartışma mahalleyi ayağa kaldırdı.

Sokakta bulunan iki çocuk henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışan çocuklar arasındaki tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

Falçatayla arkadaşını yaraladı

Çocuklardan biri yanında bulunan falçata ile diğer çocuğu yüzünden yaraladı.

Çocukların kavgasına aileler karışınca da ortalık savaş alanına döndü.

Yaralı çocuk hastaneye kaldırıldı

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, tarafları ayırmakta güçlük çekerken, yüzünden yaralanan çocuk ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Ekipler tarafından aileler ayrıldı

Bölgeye sevk edilen polis ekipleri sokak içerisinde önlemleri artırarak, aileleri ayırdı.