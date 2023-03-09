Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Karagöz ve Kukla Oyunları Araştırma ve Uygulama Merkezi (KARAKUM) ekibi, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlerden etkilenen illeri karavanla gezerek çocuklara eğlenceli gösteriler sunuyor.

KARAKUM Müdürü ve BUÜ Güzel Sanatlar Fakültesi Dramatik Yazarlık Bölümü Ana Sanat Dalı Başkanı Dr. Öğretim Üyesi İbrahim Öztahtalı, Karagöz oynatıcısı Nevzat Aydın ve asistan Emir Kaçar, afetin çocuklarda oluşturduğu travmayı azaltmak için malzemelerini hazırlayıp Bursa'dan karavanla yola çıktı.

"Umut Güneşi Projesi" kapsamında BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz ve sponsor firmalardan destek alarak deprem bölgesine gelen ekip, Kahramanmaraş ve Gaziantep'teki bazı çadır kentlerde çocuklara Karagöz ile Hacivat gölge oyununu sundu, çeşitli etkinlikler gerçekleştirdi.