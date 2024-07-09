Çocuklarda diş fırçalama alışkanlığını erken yaşlarda kazandırmak, sağlıklı diş ve ağız bakımının temelini oluşturur. Diş sağlığı, genel sağlığın önemli bir parçasıdır ve bu alışkanlığın çocukluk döneminde edinilmesi, ilerleyen yıllarda da dişlerin korunmasına yardımcı olur.

Diş Teknisyeni Yusuf Gözübenli Aksu Haber'e çocuklarda diş fırçalama alışkanlığı ne zaman ve nasıl kazandırılmalıdır? Sorusunun yanıtlarını paylaştı.

Gözübenli, diş fırçalamanın erken yaşlarda başlatılmasının ne kadar önemli olduğunu anlattı.