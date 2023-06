İstanbul'un en işlek yerlerinden biri olan, her gün on binlerce kişinin ziyaret ettiği Taksim dilenci sorunu ile boğuşuyor. Hemen her köşe başında bekleyen dilenciler, duygu sömürüsü yaparak aldıkları paralarla haksız kazanç elde ediyor. Dilencilerin birçoğu insanları daha kolay etkilemek için küçük çocukları kullanıyor. Özellikle yabancı turistleri hedef olarak seçen dilenciler, para alabilmek için her yolu deniyor. Konuyla ilgili çok sayıda ihbar alan Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekipleri dün öğle saatlerinde dilencileri yakalamak için yine görev başındaydı.

“Çocuk korkuyor” diyerek zabıtadan kaçmaya çalıştı

Denetimler sırasında tamamı kadınlardan oluşan dilencilerin yanlarında çocuklar olduğu görüldü. Kadınlardan biri ekip aracına binmemek için elinden geleni yaptı. Dilenci bir kadın yanındaki çocuğu bahane ederek, “Çocuk korkuyor” gibi gözler söyledi ve kaçmaya çalıştı. Abla kardeş oldukları öğrenilen dilenciler ekip aracına bindirildi.

Dilenciyi korudu, zabıtaya ve basın mensubuna engel olmaya çalıştı

Zabıta ekiplerince, yine yanındaki küçük çocuğu kullanarak dilenen başka kadın daha yakalandı. Kadın ekip aracına götürülürken kim olduğu bilinmeyen bir kişi zabıtanın önünü kesti ve engel olmaya çalıştı. Şahıs ayrıca görüntü alan basın mensubuna da el işareti yapıp, “çekme bak!” diyerek tehditkar hareketlerde bulundu.

Zabıta ekipleri kendilerini ve basın mensubunu engellemek isteyen kişiye izin vermedi ve kadın dilenciyi araca bindirerek işlemlerinin yapılması için Beyoğlu Zabıta Müdürlüğüne götürdü. Beyoğlu Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin, dilencileri engellemeye yönelik çalışmalarının süreceği öğrenildi.