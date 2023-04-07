6 Şubat'taki depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'ta hasar görmeyen Necip Fazıl Şehir Hastanesi Kadın Doğum ve Çocuk Birimi'nde, afette yaralanan birçok çocuk tedavi edildi.

Depremin travmatik etkilerini azaltmak için çocuklara, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve İl Sağlık Müdürlüğünün iş birliğinde resim çizme olanakları sağlandı.

Yaraları sarılan ve taburcu edilen depremzede çocuklardan kalan resimler, hastane girişindeki duvarda sergileniyor.

Hastaneye tedavi için gelen ailelerin bekleme alanında yer alan ve "Arkadaşlar iyi misiniz?" gibi yazıların da bulunduğu resimler, görenleri duygulandırıyor.