İstanbul'un Sultangazi ilçesine bağlı 50. Yıl Mahallesi'ndeki bir parkta oyun oynayan çocuklar arasında kavga çıktı.

Parkta buluna çocukların anneleri de tartışarak, kavgaya tutuştu.

DHA'nın haberine göre; kavgadan haberdar olan diğer aile bireyleri de parka gelerek kavgaya dahil oldu.

Kavgayı ayırmak için takviye ekipler geldi

Onlarca kişinin kavgası, caddeye taştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Polis tarafları ayırmakta güçlük çekince takviye ekip geldi. Kavgaya karışan çok sayıda kişi polis tarafından gözaltına alındı.

1'i polis 5 kişinin yaralandı

Olayda 1'i polis 5 kişinin yaralandığı öğrenildi. Sultangazi Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.