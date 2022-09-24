Eskişehir’de Taşbaşı Çarşısı civarındaki sokaklarda çöp kutusu olmadığı için ortaya saçılan çöplere esnaf kendi çözümünü getirdi. Ancak bu yöntem de şehir düzenine uygun olmadığı için esnafın daha kalıcı bir çözüme ihtiyacı var.

Eskişehir’de vatandaşların alışveriş yapmak için geldiği en yoğun nokta olan Taşbaşı Çarşısında direklerdeki çöp poşetleri dikkat çekiyor.

Neredeyse her dükkanın önünde bulunan çöp poşetleri karton kutularla ve atıklarla dolu halde. Dükkan önlerinde çöp kutusu yok.

Çöp poşetlerini esnafın kendisi değiştiriyor

Sokaklarda herhangi bir çöp kutusu olmadığı için bu poşetleri kullanan Taşbaşı esnafı, her gün poşetleri değiştiriyor.

Çöpleri esnaf topluyor

Esnaf, dükkanlardan çıkan karton kutuları ve atıkları çevreyi kirletmeden, direklere asılan poşetlerde topluyor.

Kent merkezine yakışmayan görüntüler

Esnaf, çevreyi kirletmemek için çözüm geliştirse de çöp poşetleri, kent merkezine yakışmayan görüntüler oluşturuyor. Kaldırımlardaki direklerin üzerine asılan çöp poşetleri, şehrin tanıtımına zarar veriyor.

Esnaf çöp poşeti istiyor

Belediyenin sokak aralarına çöp kutusu yerleştirmesini talep eden çevre esnaf, poşetlerden kurtulmak istiyor.



