Erdoğan, "asrın felaketi" olarak nitelenen, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Malatya’daki incelemelerinin ardından açıklamada bulundu.

Malatya'ya ve Malatyalılara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Erdoğan, milletçe tarihin en büyük doğal afetlerinden birinin yaşandığını vurguladı.

Türkiye'nin pazartesi sabah 04.17'de 7,7 ve dokuz saat sonra da 7,6 şiddetinde depremlerle sarsıldığını anımsatan Erdoğan, Kahramanmaraş merkezli bu depremlerin 10 ilde çok ciddi yıkıma ve can kaybına sebep olduğunu aktardı.

Depremin vurduğu illerden birinin de Malatya olduğunu hatırlatan Erdoğan, dün ve önceki gün Kahramanmaraş, Hatay, Adana, Gaziantep, Osmaniye ve Kilis'i ziyaret ederek, maruz kalınan afetin büyüklüğünü bizzat yerinde tespit etme fırsatı bulduğunu söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün de önce Adıyaman'ı ziyaret ettiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Milletçe yüreklerimizde yanan ateşi tarif edecek kelime bulamıyorum. Kayıplarımızın sayısı arttıkça maalesef üzüntümüz de katlanarak artıyor. Son tespitlerimize göre hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısı ülke genelinde 19 bin 388'e, yaralı kurtarılanların sayısı 77 bin 711'e ulaştı. Ülkemizin dört bir yanından deprem bölgesine gelen sivil toplum kuruluşlarımız ve gönüllülerimiz sahada aktif çalışmaya devam ediyor. Ordumuz, polisimiz, jandarmamız gerek güvenlikle ilgili bir zafiyet olmaması gerekse yardım faaliyetlerinin etkin bir şekilde yürütülmesi için olağanüstü gayret sarf ediyorlar. Şu an 10 ilimizde yurt dışından gelen ekiplerle birlikte toplam 141 bini aşkın personel bilfiil görev yapıyor."

AFAD ve diğer kurumların, depremzedelerin barınma ihtiyaçlarının süratle karşılanması için çadır, konteyner, prefabrik yapıların kurulumlarını gerçekleştirdiğini anlatan Erdoğan, "Kurumlarımız ve hayırseverler seyyar mutfak ve aşevleri aracılığıyla depremzedeler için yardım ekiplerimizle sıcak yemek sağlıyor." dedi.

"Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır"

Kendi yerlerinde, kendi imkanlarıyla günlük 20 bin, 50 bin, 100 bin kişilik sıcak yemek hazırlayıp, ekmek yapıp şehirlerine ve çevredeki yerleşimlere dağıtan kişi, kurum ve sivil inisiyatifler olduğuna dikkati çeken Erdoğan, şöyle devam etti:

"Kamu kurumlarımız, belediyelerimiz ülkemizin dört bir köşesinden yüzlerce yemek ve ekmek üretim aracını bölgeye gönderdi. Hiçbir ayrım gözetmeden burada canla başla çalışan herkesten Allah razı olsun. Devletimiz personeliyle, kurumlarıyla, aracı gereciyle, hasılı tüm imkanlarıyla vatandaşının yanındadır.

Tüm bu çalışmalar için öncelikle 100 milyar liralık bir kaynak tahsis ettik. AFAD acil yardım ödeneğinden oturduğu binalar yıkılmış, ağır veya orta hasar görmüş vatandaşlarımıza hane başına 15 bin lira taşınma yardımı yapmaya başlıyoruz. Yine bu hanelerdeki vatandaşlarımızdan konteyner kentler dışında barınacaklara ev sahipleri olanlar için aylık 5 bin lira, kiracı olan için aylık 2 bin lira kira yardımı yapacağız."

Erdoğan, AFAD'ın yardım kampanyasına Meclisten iş dünyasına kadar geniş bir katılım olduğuna işaret ederek, "Uluslararası camiadan da hem üzüntü beyanları hem yardım teklifleri almaya devam ediyoruz. Amacımız, en kısa sürede acıları dindirmek ve insanımızın mağduriyetini gidermektir. Enkaz kaldırma çalışmalarının ardından inşallah yeniden inşa çalışmalarına başlayacağız. Çevre, Şehircilik Bakanıma talimatı verdim, TOKİ aynı şekilde gerekli talimatı aldı ve süratle 10 ilimizde bir taraftan enkaz kaldırma çalışmalarını yapacak, diğer taraftan rezerv alanlarda da inşaatlarımızın yapımına başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız"

Vatandaşlardan bu konuda bir yıl müsaade isteyen Erdoğan, "Bir yıl içerisinde Allah'ın izniyle bu işi bitireceğiz. Hiçbir insanımızı çaresiz, sahipsiz bırakmayacağız. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımızdan devletlerine güvenmelerini istiyorum. Bazı istismar şebekelerine sakın kulak vermeyin. Bu süreç istismar süreci değildir. Bugün birlik olma günüdür, dayanışma günüdür, tek yürek olarak vatandaşlarımızla el ele verme günüdür. Özellikle sosyal medya platformları vasıtasıyla, yalan yanlış haberlerle sizleri galeyana getirmek isteyen provokatörlere kesinlikle prim vermeyin. Milletimizin acısı üzerinden ister ticari, ister siyasi, ister başka amaçla istismar peşinde koşanların hepsini de maşeri vicdan kaydediyor." diye konuştu.

"Bu sancılı dönemin üstesinden hiç endişe etmeyin hep beraber geleceğiz"

Depremden etkilenen 10 ilde olağanüstü hal ilan edilmesine ilişkin kararın çıkarıldığını hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Niye çıkardık? Bunu istismar etmesinler diye. Bazı yerlerde soygunlar oldu, marketler soyuldu. Düşünün, bu millet harama hiçbir zaman tevessül etmez. O marketlerin sahiplerine müracaat etseler, onlar zaten marketlerinde ne var ne yok hepsini seferber eder. Şu anda binlerce tır deprem bölgesine geliyor. Giyecek, yiyecek her şey geliyor. Niye? Bu millet vefakar, bu millet cefakar, bu millet hiçbir zaman mağdura, mazluma el uzatmadan yapamaz. Bizim mayamızda bu var. Her şeyden önce Müslümanız ve biz bir ekmeği paylaşmasını da gayet iyi biliriz ve her zorluğun sonunda bir kolaylığın, her karanlığın sonunda bir aydınlığın, her gözyaşının sonunda bir ferahlığın olduğunu çok iyi biliyoruz. İçinden geçtiğimiz bu sancılı dönemin üstesinden hiç endişe etmeyin hep beraber geleceğiz. Ülkemizin daha önce yaşadığı felaketlerdeki yaraları nasıl hızla sardıysak, inşallah burada da aynısını yapacağız. Hiç kimseyi aç, açıkta bırakmayacağız."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Rabbim bizleri bir daha böyle ağır imtihanlarla yüz yüze bırakmasın." temennisinde bulunarak, ilk günden itibaren fedakarca çalışan tüm ekiplere, gönüllülere ve sivil toplum kuruluşlarına teşekkür etti.

Tüm bu illerde bakanların görevli olduğunu ve işi koordine ettiklerini, AFAD'ın da aynı şekilde koordinasyonunu sürdürdüğünü aktaran Erdoğan, partisinin bütün teşkilatlarının, tüm elemanlarının da aynı şekilde çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.

"1 yıl boyunca kira bedelleri karşılanacak"

Cumhurrbaşkanı Erdoğan, Adıyaman'da da yaptığı açıklamalar şöyle konuşmuştu:

"Bütün bunların yanında, çadırlarda kalmayan, kalmak istemeyen vatandaşlarımızın da kira bedelini ödemek suretiyle konutlara geçmelerini sağlayacağız. İster Adıyaman'da gidilebilecek konutlar varsa, oralarda kira olarak veya farklı illere geçmek suretiyle, farklı illerde de kiralama suretiyle bir yıl itibariyle buralarda benim vatandaşlarım kalabilecek. Bu arada da biz, buradaki konutları inşa etmiş, yapmış olacağız."