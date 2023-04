Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'da üniversiteli gençlerle buluştu. AK Parti Gençlik Kolları tarafından düzenlenen ÜNİAK FEST programına katılan Erdoğan, gençlere hitap etti.

Gençler ile gurur duyduğunu söyleyen Erdoğan, “Çünkü Türkiye yüzyılını emanet edeceğimiz bu gençlik, milletimizin asırlardır kurduğu hayalleri gerçeğe dönüştürecek gençliktir. Çünkü üstümüze dökülen güneşi ile bulutları dağıtacak bu gençlik, maziden atiye kurduğumuz köprünün kilit taşı gençliktir. Çünkü üstadın özlemde yad ettiği bu gençlik zaman bendedir ve mekan bana emanettir şuurundaki gençliktir. Çünkü bu karşımdaki gençlik İstiklal Marşımızda tarif edilen gençliktir. Bu gençlik milletimizin parlayan yıldızı, yurdumuzun üstünde asla sönmeyecek ocağımız olan gençliktir. Bu gençlik kendisine zincir vurmaya çalışan çılgınları kükremiş sel gibi aşıp geçecek olan gençliktir. Türkiye'nin ve milletimizin geleceğini görmek isteyen başka bir yere değil, gelsin şu Ak gençliğe baksın” ifadelerini kullandı.

“Birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor”

Son dönemde özellikle sosyal medya gençlere yönelik paylaşımlara dikkat çeken Erdoğan, “Birileri ısrarla kuşakları harflerle etiketleyerek bizimle gençlerimizin arasını açmaya çalışıyor. Kötü kurgulanmış bir takım görüntüler, sokak röportajları, medya haberleri üzerinden kendi akıllarınca operasyon çekiyorlar. İşte gençler burada. Sadece son iki yılda gençlerimizle 34 ayrı programda bir araya geldik. Bu programlarda sohbet ettik, şiir okuduk, şarkı söyledik. Gördük ki gençlerimizle aynı yöne bakıyor, aynı duyguları paylaşıyor, aynı hayallerin peşinden gidiyor. Birileri sosyal medyada kendileri gaza getirirken biz gençlerimizle yüz yüze, göz göze, diz dize, el ele, gönül gönüle Türkiye Yüzyılı'na yürüyoruz. Bu manzarayı görünce önce çamur atmaya kalktılar tutmadı. Sonra taklit etmeye çalıştılar o da olmadı. Şimdi ne yapacaklarını bilemez vaziyette bir o yana, bir bu yana savrulup duruyorlar. Bunların anlamadıkları şu. Bu iş öyle planla projeyle, senaryoyla, medya ajanslarından devşirilen oyuncularla olmaz. Bu iş yürek işidir, kalp işidir, aşk işidir, sevgi işidir” diye konuştu.

“Gençler ile aramıza girmeye çalışanlara izin vermeyeceğiz”

Üniversiteli Ak gençliğe çağrıda bulunan Erdoğan, “Kampüslerde, fakülte binalarında, kütüphanelerde, kantinlerde göğsünüzü gere gere AK gençliğin sesini duyurun. Her faaliyette Ak gençlik adına en önde yer alın. Üniversite topluluklarında, öğrenci kulüplerinde her türlü organizasyonda Ak gençliğin ülke ve millet adına hayırlı işler yapma iradesini ortaya koyun. AK Parti dün olduğu gibi bugün de yarın da gençlerimizden en çok oyu alan parti olmayı sürdürecektir. Gençlik kollarımız sadece son iki senede yaptığı 423 bin yeni ve toplamda 1 milyonu geçen genç üye ile AK Parti'nin farkını ispatlamıştır. AK Parti'nin genel üye sayısı da Yargıtay kayıtlarına göre 11 milyon 241 in ile diğer tüm partileri üst üste koyup 3 ile çarpsanız bile yetişemeyecekleri bir rakama çıkmıştır. Dün AK Parti saflarında ülkeye ve millete hizmet bayrağını taşıyan gençlerimiz ile bugün bakan, parti yöneticisi, bürokrat, sivil toplum kurulu temsilcisi, girişimci, üretici olarak hayatın farklı alanlarında yol yürümeyi sürdürüyoruz. Bugün üniversite sıralarında AK Parti bayrağını temsil eden gençlerimiz, yarın aynı görevleri üstlenecekler. Ortaokuldan, liseden gelen gençlerimiz sizlerden bu nöbeti alarak yollarına devam edecekler. Buradan bir kez daha meydan okuyorum. Gençlerimiz ile aramıza bugüne kadar kimseyi sokmadık. Bundan sonra da hiç kimsenin aramıza girmesine izin vermeyeceğiz. AK Parti gençlerin partisi olarak kurulmuş ve yükselmiştir. Bundan sonra aynı şeklide yoluna devam edecektir” şeklinde konuştu.

"Cumhuriyetimizin ikinci asrını gençlerimiz ile birlikte Türkiye Yüzyılı yapmaya hazırlanıyoruz"

AK Parti döneminde gençlere yönelik yapılan çalışmaları anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Biliyorsunuz yıllarca bu ülke evlatlarından bir kısmı okul kapılarından geri çevrildi, katsayı adaletsizliği ile mağdur edildi, başörtüsü yasağı ile zulme maruz kaldı. Yıllarca bu ülkenin evlatları yeterince üniversite kontenjanı olmadığı içi yüksek öğrenim imkanından mahrum kaldı. Biz üniversiteye gireceğimiz zaman üniversiteye lise mezunlarından kaç kişi alıyorlardı biliyor musunuz. 10'da 1. Şimdi böyle bir şey var mı? Şimdi üniversiteye girmek isteyenlerin hepsine kapılar açık. Bunları biz gerçekleştirdik. Gençlerin önünü biz açtık. Yıllarca bu ülkenin evlatları yüksek öğretim harcını ödeyebilmek için sıkıntı çekti. Yıllarca evlatlarımız üniversite eğitimini sürdürecek maddi imkan, barınacak yurt bulamadığı için okulunu bırakıp gitmek zorunda kaldı. Yıllarca bu ülkenin evlatları terör örgütlerinin pençesine itildi. Yıllarca bu ülkenin evlatları bir avuç seçkin mütegallibe tarafından parsellenen kamu ve özel sektör imkanlarının dışında tutuldu. Yıllarca bu ülkenin evlatları özgürlüklerini, haklarını, taleplerini, hayallerini dile getirmekten bile adeta men edildi. Yıllarca bu ülkenin evlatları kendi öz yurtlarında garip, öz vatanlarında parya muamelesi gördü. Biz ülkemizin her meselesi gibi gençlerimizin tüm bu sıkıntılarını da canımızı dişimize takarak teker teker çözüme kavuşturduk. Mesleki eğitime vurulan en büyük darbe katsayı adaletsizliği idi. Buna son verdik. Kızlarımıza uygulanan haksızlığın ötesinde hakaret olarak gördüğümüz başörtüsü yasağını biz kaldırdık. Gençlerimize güvenin bir nişanesi olarak seçilme hakkını önce 25'e, sonra 18'e indirdik. Üniversite harçlarını kaldırdık. İsteyen herkese kredi veya burs vererek yurtlarımızın kapasitesini 850 bine çıkartarak dileyen her gencin yüksek öğretim görebilmesini temin ettik. Bu ülkede yıllarca üniversitelerin her açılışında harçlarla ilgili tartışmalar, kargaşalar yaşanırdı. Şimdi böyle bir harç gündemi var mı? Yok. Üniversite öğrencilerimize verdiğimiz kredi burs rakamlarını bu yıl itibariyle lisansta bin 250 liraya, yüksek lisansta 2 bin 500 liraya, doktorada 3 bin 750 liraya çıkardık. Yurtlarımızda kalan öğrencilerimizin sağlıklı gelişimine katsı vermek için aylık bin 800 lira beslenme yardımı yapıyoruz. Geçtiğimiz yıllarda mezun olmuş 3,3 milyon öğrencimizin 26 milyar lirayı bulan kredi ödemesi endeks borcunu sildik. Bundan sonra öğrencilerimiz herhangi bir artış olmadan sadece aldıkları kredi kadar ödeme yapacak. Geçtiğimiz yıl yaptığımız düzenleme ile herhangi bir sebeple üniversite eğitimini bırakmak zorunda kalan 4 milyon 242 bin vatandaşımıza yeniden okullarına dönme imkanı sağladık. Ülkemizin 81 şehrine yayılan 432 gençlik merkezimiz, 352 gençlik ofisimizle milyonlarca evladımızın sosyal, kültürel, bilimsen, sportif faaliyetlerine destek veriyoruz. Sanayiden tarıma, bilimden spora, istihdamdan konuta her alanda gençlerimizin yanındayız. Gençlerimizi geleceğe sadece bilimde teknolojide sporda sanatta değil aynı zamanda bizi biz yapan değerlerimizle hazırlamanın gayreti içinde olduk. 2023'e dair hedeflerimizin her safhasını gençlerimizle yürüttük. Şimdi de cumhuriyetimizin ikinci asrını yine gençlerimiz ile birlikte Türkiye Yüzyılı yapmaya hazırlanıyoruz. Bunun için önce 2023 seçimlerimi 16'ıncı seçim zaferimizle taçlandırmamız gerekiyor.”