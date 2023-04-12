Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konuşmasında şunları kaydetti;

Rabbimden bir daha şubat ayında yaşadığımız büyük depremler gibi imtihanlar yaşatmamasını diliyorum. İnşallah bu depremin yaralarını en kısa sürede sararak tüm şehirlerimizi afetlere karşı dirençli hale getirmekte kararlıyız. İnsanlarımızın hayatlarını kolaylaştırmaya, çocuklarımıza güvenli, huzurlu, müreffeh bir gelecek hazırlamaya devam ediyoruz. Şehirlerimizi alt yapısı ve üst yapısı ile geliştirmeye yönelik projeleri adım adım hayata geçiriyoruz.

Bugün başketimiz Ankara'nın şehir içi ulaşımı için kritik bir projenin açılışını yapmak üzere bir aradayız. AKM-Gar-Kızılay Metro Hattı Ankara'nın farklı ulaşım ağlarını birbirine bağlayan bu özelliği ile de 3,3 kilometre uzunluğunun ve 3 istasyonunun ötesinde bir öneme sahiptir. Bu metronun muhteşem Gar İstasyonu üzerinden Yüksek Hızlı Tren'e, Başkentray'a ve Ankaray'a aktarma yapabilecek. Adliye istasyonundan yine Başkentray'a geçilebilecek. Kızılay istasyonu üzerinden ise Batıkent, Çayyolu ve Ankaray metrolarına erişilebileck. Bu hattın ülkemize karayolu, vakit, çevre gibi başlıklarda yapacağı katkıların yıllık değeri 9 milyar lirayı bulacak.

Böylece Ankara'ya sadece son 7 yılda daha önce var olan 23 kilometrelik raylı sistemlere ilave olarak Kızılay-Çayyolu ile 16,6 kilometrelik, Batıkent-Sincan ile 15,4 kilometrelik, Keçiören-AKM ile 9,2 kilometrelik bugün de AKM-Kızılay ile 3,3 kilometrelik olmak üzere toplamda 44,5 kilometrelik metro hattını kazandırmış olduk.

Eğer bugün Ankara'da artan nüfusa, araç sayısına ve yerel yönetimin iş bilmezliğine rağmen kayda değer bir trafik sıkışıklığı yaşanmıyorsa gerisinde işte bu metro yatırımları var. Üstelik Ankara'daki son dönemde hayata geçirilen tüm metro yatırımlarını, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımız vasıtası ile biz inşa ettik. İstanbul'da da benzer bir durum yaşanıyor. Çünkü bu şehirlerin belediye başkanları kendi şehirlerine hizmet etmek yerine başka hayaller, başka hevesler peşinde koşuyor. Ama biz ülkemizin 81 vilayetinin her biri gibi bu şehirlerimizi de asla sahipsiz bırakmadık, bırakmayacağız.

Metro hatları, Millet Bahçeleri, Kentsel dönüşüm projeleri, yolları, içme suyu ve arıtma tesisleri ile şehirlerimizi Türkiye Yüzyılı'na hazırlamak için gece gündüz çalışıyoruz. Bugün Ankara'da açtığımız günlük 600 bin yolcu kapasiteli metro hattımızı da işte bu yaklaşımla inşa ettik sizlerin hizmetine sunduk. Başkentimizde sadece metro hatlarına yenilerini eklemekle de kalmadık mevcut 108 metro aracına ilave 324 yeni nesil metro aracı daha aldık. Böylece metro hatlarında çalışan araç sayısını 4 katına yükselterek kapasiteyi ve konforu da artırdık. İnşallah önümüzdeki dönemde yeni projelerle, yeni yatırımlarla, yeni eserlerle, yeni hizmetlerle Ankara'yı Türkiye Yüzyılı'na hazırlamayı sürdürüceğiz.