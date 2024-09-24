Erdoğan, F-16 modernizasyon projesinin, ABD ile savunma sanayi alanında yeni bir sayfa açmasını temenni ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Savunma sanayi alanındaki iş birliğimiz son yıllarda kısıtlamalar nedeniyle maalesef potansiyelinin çok gerisinde kaldı. F-16 modernizasyon projesiyle yeni bir sayfa açtığımızı temenni ediyor, bu alandaki ihracat engellerinin kalıcı şekilde kaldırılmasını bekliyoruz." dedi.

Türk savunma sanayinin dinamizminin küresel tedarik zincirleri bakımından da rakipsiz bir fırsat sunduğunu kaydeden Erdoğan, 155 milimetre kalibrelik top mermilerinin üretim ve tedarikinde tesis edilen iş birliğinin bunun en somut örneklerinden olduğunu kaydetti.

Firmaların Teksas'ta faaliyete geçirecekleri üretim tesislerinin bu alandaki tedarik süreçlerine seviye atlatacağını belirten Erdoğan, "Mevcut projelerimizi ilerletmek, müşterek güvenliğimize katkı sağlayacak yeni ortaklıklar kurmak için sizlerin desteği mühimdir. Amerikan iş dünyasının gayretlerimizin desteklenmesi noktasında daha etkin roller üstlenebileceği kanaatindeyim." ifadelerini kullandı.

Editör: Yunus Firdevsoğlu