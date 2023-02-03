Burada yaptığı konuşmada DEVA lideri Babacan'ın Avrupa'dan aferin bekliyoruz açıklamasına sert tepki gösteren Erdoğan "Yazıklar olsun" diyerek yanıt verdi.

Ülkenin ve İstanbul'un enerjisini tüketerek, vaktini ve imkanlarını heba ederek, yıllarını çalanlar hiç boş durmadı, durmuyor. Kendi köhne düzenlerini sürdürmek için vesayetten darbeye, terör örgütlerinden emperyalistlere kadar herkese göz kırpanlar hep olduğu gibi yine karşımızda kol kola girdiler. Avrupa'nın aferin demesine bunlar muhtaç. Biz ise işte karşımdaki milletimin aferin demesine ihtiyacımız var. Bunlar herkese eyvallah ederler. Bir tek değerleriyle, inancıyla, tarihiyle, kültürüyle, ihtiyaçlarıyla, beklentileriyle bu millete dönüp bakmazlar. Biz de hayatımızın her safhasında olduğu gibi bugün de sadece Allah'a güveniyor, sadece milletimizden destek bekliyoruz.