Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, saat 14.00'te başladı.

Ekonomist Hikmet Gümüşer Piyasalardaki Dalgalanmayı Aksu Haber’e Değerlendirdi Ekonomist Hikmet Gümüşer Piyasalardaki Dalgalanmayı Aksu Haber’e Değerlendirdi

Seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması öngörülen görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.