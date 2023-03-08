Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, saat 14.00'te başladı.
Seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması öngörülen görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Görüşme, saat 14.00'te başladı.
Seçim süreci ve deprem bölgesinde yapılan çalışmaların ele alınması öngörülen görüşme, basına kapalı gerçekleşiyor.
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