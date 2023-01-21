Cumhurbaşkanı Erdoğan: Barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge Adliye Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Merkezi ve yapımı tamamlanan diğer projelerin toplu açılışı ile 'İlk Oyum AK Parti'ye, İlk Oyum Recep Tayyip Erdoğan'a' projesi kapsamında gençlerle buluşmak ve Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'ne katılmak üzere Bursa'ya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a; Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da eşlik etti.

Gökdere Meydanı'ndaki mitingde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Geçtiğimiz yıl 'Göçebe Oyunları' vesilesiyle İznik'e, Togg tesisi açılışı vesilesiyle Gemlik'e gelmiştik. Bugün şöyle doya doya sizlerle hasret gidermek için bir kez daha Bursa'dayız. Maşallah bu ihtişam Bursa'nın nereden nereye geldiğini gösteriyor. Bursa yeniden 2023'ü şahlandırmaya hazır mı? Size inanıyorum. Size güveniyorum ve biliyorum ki inşallah 2023 Bursa'da farklı bir coşkuya, farklı bir heyecana vesile olacak. Osmanlı'yı beylikten cihan devletine taşıyan Bursa'nın, ‘Türkiye'nin Yüzyılı'nda lokomotif şehri olmaya hazırlandığını görüyorum. Her köşesi ayrı bir gönül sultanını misafir eden bu mübarek şehrin girdiğimiz her mücadelede desteğini de duasını da hep yanımızda bulduk. İnşallah ‘Türkiye Yüzyılı'nı da birlikte inşa edeceğiz. Sanayinin, ticaretin, tarımın, denizin, dağın, yeşilin, huzurun, kuruluşun şehri Bursa, bizimle birlikte olduğu müddetçe Allah'ın izniyle üstesinden gelemeyeceğimiz mesele yoktur. Rahmetli Tanpınar'ın deyimiyle her anı güne, saate, mevsime denk bu şehre teşekkürümüzü 20 yıldır hep eserle hizmetle yatırımla ödedik. Bugün de hem şehrimizi hakkı olan eser ve hizmetlere kavuşturmak hem de sizlerle muhabbet etmek üzere Bursa'dayız. Törenimizden sonra gençlerimizle coşkulu bir buluşma gerçekleştireceğiz. Ardından da Bursa Ticaret ve Sanayi Odamızın düzenlediği Ekonomiye Değer Katanlar Ödül Töreni'nde üretimiyle istihdamıyla ihracatıyla ödediği vergiyle ülkemize katkı sağlayan iş insanlarımızla birlikte olacağız" dedi.

'120 BİNİ AŞKIN KİŞİ MEYDANDA'

Bursalıların kendisine gösterdiği ilgiye teşekkür eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, miting alanında 120 bini aşkın kişi olduğunu söyleyerek, "Öncelikle şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri heyecanla bağırlarına basan Bursalı kardeşlerimin her birine şükranlarımı sunuyorum. Az önce emniyetten rakamları alayım dedi. Çünkü yol boyu yolun sağı, solu, Bursa'da ne durumdayız; diye şöyle baktım ve verilen rakam şu, 120 bini bugün aştık. Maşallah. Rabb'im bu coşkunuzu daim kılsın. Evet. Ne diyor pankartta? 'Gücüne güç katmaya geldik'. Ben de sizden güç almaya geldim. Kadim şehrin ak kadınları yol boyu bizimle oldu. Bu sevgiden, bu aşktan, bu gönül bağından aldığımız güçle inşallah önce 2023 imtihanını başarıyla vereceğiz ardından da ülkemizi dünyada hak ettiği yere çıkaracak yeni atılımlara yöneleceğiz" diye konuştu.

'KURAKLIK VAR, ÇARE BARAJ'

Bursa'da 127 farklı yatırımın açılışını gerçekleştireceklerini söyleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kuraklık sorununa da dikkat çekti. Gemlik Büyük Kumla Barajı'nın açılışını yaptıklarını da hatırlatan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Eğitimde, anaokulundan liseye, pansiyondan spor salonuna, bina güçlendirmesinden atölyeye kadar çeşitli ilçelerimizde 127 farklı yatırımı resmen bugün açıyoruz. Bursa Uludağ ve Bursa Teknik üniversitelerimizin tamamlanan altyapı ve binalarının resmi açılışını yapıyoruz. Mudanya Üniversitesi'nin fakülte, yüksekokul, enstitü, araştırma merkezi birimlerini, bu eğitim öğretim yılında resmen faaliyete açıyoruz. Sağlıkta çeşitli ilçelerimizde yapımı tamamlanan sağlık merkezlerimizin ve diğer tesislerin açılışını gerçekleştiriyoruz. Orhangazi ve Gemlik adliye binalarının, güvenlikte emniyet müdürlüğümüzün, çeşitli hizmet binalarının resmi açılışlarını bugün yapıyoruz. DSİ tarafından 1 milyar 745 milyon liralık yatırımla tamamlanan, 14 milyar metreküpün üzerinde su depolama kapasitesine sahip Gemlik Büyük Kumla Barajı'nı buradan resmen hizmete açıyoruz. Malum kuraklık var. Soruyorlar. Çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz.

"TOKİ'nin Dursunbey'in Karyağmaz köyünün Mustafakemalpaşa ilçemize nakledilmesi için yaptığı 404 konut ve 100 ahırın Orhangazi'de inşa edilen 292 konutun, Orhaneli'de inşa edilen 148 konutun, Gemlik'te tamamlanan 224 konutun dönüşümünün resmi açılışını da bugün buradan yapıyoruz. Kardeşlerim Tarım Bakanlığı'mızın çeşitli birimleri tarafından tamamlanan destekleme projelerinin ayrıca çeşitli kurumlarımıza ait hizmet binalarının, restorasyonların, resmi açılışlarını da buradan gerçekleştiriyoruz. Büyükşehir belediyemiz, güncel bedeli 4,6 milyar lirayı geçen 67 ayrı projeyi Bursa'mıza kazandırdı. Aralarında Dağyenice Doğal Yaşam Merkezi'nin, Gökdere Millet Bahçesi'nin, çok sayıda yol yapımı ve asfaltlaması, spor tesisi inşası, otopark, çevre düzenlemesi, araç alımı, arıtma tesisinin de bulunduğu bu yatırımların resmi açılışlarını da buradan yapıyoruz. Aynı şekilde ilçe belediyelerimizin tamamlanan yatırımlarını da resmen açıyoruz. Bugün ayrıca özel sektörümüzce şehrimize kazandırılan yatırım tutarı yaklaşık 17 milyar lirayı ve güncel rakamla 30 milyar lirayı bulan, 19 bine yakın istihdam sağlayacak 128 tesisin de resmi açılışlarını gerçekleştiriyoruz. Toplam yatırım tutarları güncel rakamla 12 milyar liraya varan kamu yatırımlarıyla 30 milyar liraya ulaşan özel sektör yatırımlarının şehrimize hayırlı olmasını diliyorum. Kimi ilave, kimi yeni yatırım olarak hayata geçirilen projelerin sahiplerine baktığımızda, hemen tamamının ülkemizin gurur abidesi şirketleri olduğunu görüyoruz. Şehrimizin tüm bu yatırımlara kavuşmasına vesile olan bakanlıklarımıza, kurumlarımıza, belediyelerimize, hayırseverlerimize, iş dünyamıza teşekkür ediyorum. Yine burada temellerini attığımız, çeşitli bakanlıklarımızla, Büyükşehir ve ilçe belediyelerimize yapılacak 14 milyar lira tutarındaki yeni yatırımın da şimdiden şehrimize hayırlı olmasını temenni ediyorum."