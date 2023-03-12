İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

Şartların en güç olduğu yer olan Hatay’a ulaşmak için büyük mücadele verildi. Tabii bu tür afetlerde trafik ve yolların açılması öyle zannedildiği kadar kolay değil. Biz bunları Van’da, Bingöl’de ve ülkemizdeki diğer afetlerde yaşadık. Ama bunları yaşamayanlar sadece fitne, fesat ve benzer şeyleri uydurarak vatandaşların hafıza kayıtlarına girmeye çalışıyorlar.

Hamdolsun kısa sürede zorlukları aşarak arama kurtarmadan yardımlara, acil barınma ihtiyacının giderilmesinden kalıcı konutlara kadar tüm çalışmaları yoluna koyduk. Evleri yıkılan, hasar gören insanlarımızı dışarda bırakamazdık. İlk etapta çadırla başladık. Çadırlarda bundan sonra çok daha farklı adımlar atacağız. Burada değerlendirdiğimiz, NATO’nun ve İsviçre’nin göndermiş olduğu çadırların kalitesi çok farklı. Biz de inşallah bunların çok daha kalitelisini yapacağız.

"1000 konteynerlik yer demek 5 bin nüfuslu ilçe kurmak demektir"

Şu anda ülkemizde üretilen konteynerler var, Katar’ın Dünya Kupası için yaptırdığı konteynerler var. 10 bin konteyner sözü verdiler bunlar da peyderpey geliyor. Bunların 1000’i geldi 4 bini yolda ve 1 ay içinde de 10 bine tamamlanacak. Vatandaşlarımız bunlarla çok daha konforlu bir süreç yaşama fırsatı bulacaklar. Konteyner kentler adeta birer şehir altyapısı üzerine inşa ediliyor. 1000 konteynerlik bir yer demek 5 bin nüfuslu ilçe kurmak demektir. 2 ay içinde 100 bin konteyneri faaliyete geçirdiğimizde 500 bin nüfuslu bir şehrin altyapısını da inşa etmiş olacağız.

Bir yıl sonra Antakya'da sizlerle kalıcı konutların tesliminde buluştuğumuzda bu sözlerin hepsinin hayata geçtiğini beraberce göreceğiz.