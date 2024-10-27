Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hatay'da, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremde enkaz altında kalan ve depremin 5'inci gününde madenciler tarafından 3 saat süren çalışma sonucu kurtarılan İpek ailesini yeni konutunda ziyaret etti.

Baba Ahmet İpek ve anne Ceylan İpek'ten depremde yaşadıklarına ilişkin bilgi alan Erdoğan, depremde yakınlarını kaybeden aileye başsağlığı dileklerini iletti.

Aile fertleri ile hatıra fotoğrafı çektiren Erdoğan, çocuklara oyuncak hediye etti.