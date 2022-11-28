Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi (İSEDAK) 38. Toplantısı Açılış Programı'nda konuştu.

"Dünyanın neresinde bir zulüm varsa hepimizin sorumluluğundadır"

"Son bir yılda terörde, tabi afetlerde, çatışmalarda, İslam düşmanlığı saldırılarında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum" diyerek sözlerine başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:

"Müslüman olmak şahsından ve ailesinden başlayarak tüm toplumdan, insanlıktan mesul hissetmek demektir. Dünyanın neresinde bir zulüm varsa, açlıktan ölen biri varsa bu hepimizin üstünedir, hepimizin sorumluluğundadır. Dillerimiz, kültürlerimiz, yaşadığımız topraklar farklı olsa da aynı büyük ailenin fertleriyiz. Tüm kardeşlerimizden sorumluyuz. Bizlerin arasında da kimi zaman tartışmalar, gerilimler yaşanabiliyor. Bunları hayatın tabii akışında sıradan meseleler olarak görüyoruz."

"Türkiye zor günlerde elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır"

Teşkilatımız içerisinde istişari mekanizmalara, halklarımızı daha da yakınlaştıran kültürlere büyük önem veriyoruz. Salgın döneminde öyle günler yaşadık ki, asgari sağlık hizmetine ulaşamayan insanlar hayatlarını kaybetti. Hastane kapılarından yürek burkan manzarayı asla unutmadık. Zorlu salgın döneminde sosyal yardımlaşmanın, paylaşmanın ne kadar önemli olduğunu tecrübe ettik. Bizden talepte bulunan 160 ülkeye tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Türkiye, insani değerlerin sınandığı bu zor günlerde elindeki tüm imkanları ihtiyaç sahipleriyle paylaşmıştır.

"11 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz üzerinden sevkini mümkünleştirdik"

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın sona erdirilmesi ve akan kanın durdurulması için ilk günden itibaren yoğun bir çalışma yürüttük. Her iki liderle de olan yakın dostluğumuzu kullanarak Rus ve Ukrayna makamlarını ülkemizde farklı vesilelerle bir araya getirdik. Karadeniz üzerinden tahıl koridorunu ve esir takası anlaşmasını hayata geçirerek diplomatik çözümün mümkün olduğunu gösterdik. Enerji ve gıda krizini yoksul ülkeler başta olmak üzere tüm dünyayı etkilediği bir dönemde 11 milyon tonu aşkın tahılın Karadeniz ve Boğazlar üzerinden sevkini mümkünleştirdik. Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın 19 Kasım'dan itibaren 120 gün süreyle uzatılmasının Afrikalı kardeşlerimizin çektiği sıkıntıları bir nebze olsun hafifleteceğine inanıyoruz.

"Faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları sonuç vermedi"

Küresel kriz yeni boyutlar kazanarak devam ediyor. Dünyada faizleri yükselterek enflasyonu kontrol altına alma çabaları sonuç vermedi. Tedarik zincirlerindeki kırılmalara hala kalıcı çözüm bulunamadı. Hayat pahalılığından hepimiz etkileniyoruz.

İstanbul'da kurulan İslam İşbirliği Tekilatı Tahkim Merkezi'nin uluslararası ticarette kabul göreceğine inanıyorum.

"İslam karşıtlığı, Batılı siyasetçilerin oy devşirmek için en çok kullandığı yöntemlerden biri"

Bugün İslam karşıtlığı Batılı siyasetçilerin oy devşirmek için en çok kullandığı yöntemlerden biridir. Kimi Avrupa ülkelerinde başörtüsüne, okul ve iş yerlerinde yapılan kısıtlamalar bunların en çarpıcı örnekleridir. LGBT, aile kurumuna tehdittir.

"İslam alemi yaşanan haksızlık ve zulümlere daha fazla seyirci kalmamalı"

Yunanistan'daki Müslüman Türk azınlığına yönelik yıllardır süren haksızlık ve zulüm artarak devam ediyor. Anadillerini öğretmelerine izin verilmiyor, kimlikleri reddediliyor. Kıbrıs Türk'ü kardeşlerimizin de yaşadığı hak ihlallerini de biliyorsunuz. Filsitin meselesinin 1967 sınırlarında başkenti Kudüs olan egemen, özgür Filistin devletini destekliyoruz. Kudüs ve Mescid-i Aksa'da elimizden geleni yapıyoruz ve yapacağız. İslam alemi bu yaşananlara daha fazla seyirci kalmamalı. İslam ülkeleri Batı Trakya'daki Türklere de kayıtsız kalmamalıdır.

"Ölen her bir masumun kanı, terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline bulaşmıştır"

Terör saldırıları en fazla zararı İslam'a ve Müslümanlara verdi. Ölen her bir masumun kanı, terör örgütlerini meşrulaştırmaya çalışanların eline bulaşmıştır.

3,5 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yaparak kardeşlik vasfımızı yerine getiriyoruz. Ülkemizle birlikte Suriye ve Irak'ın da toprak bütünlüğünü korumakta, terörün kökünü kazımakta kararlıyız.