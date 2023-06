Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Star TV ve NTV ortak yayınında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan emeklilere müjde verdi. Erdoğan, "Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 lira olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, depremde yıkılan binalarla ilgili sorumluluğu olan bin 364 kişiden 302'sinin tutuklandığını açıkladı. "Milletime bu acıları yaşatanlar adalet önünde hesabını verecek, buradan kaçış yok" dedi.

Erdoğan, deprem bölgesinde 46 bin 327 afet konutu ve köy evinin yapım sürecinin de başladığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

Deprem bölgesinde yarın ilk konutlar için temel atmaya başlıyoruz. Hedefimiz bir yıl içinde konutları vatandaşlarımıza kazandırmak. Tüm imkanlarımızı depremzedelerimiz için seferber ettik. Ağır kış şartlarına rağmen dahili ve harici tüm arama kurtarma ekiplerinin çalışmalarını gördük. Deprem felaketinin ardından ne kadar büyük bir millet olduğumuzu bir kez daha gördük. Milletimiz asrın felaketi karşısında asrın dayanışmasını gösterdi. Hiçbir vatandaşımız yalnız ve çaresiz kalmadı. Tek derdimiz bundan sonra yaraları sarmak olacak, gündemimiz deprem olacak.

Depremde yıkılan binalarda sorumlulukları olan 1364 şüpheli hakkında işlem başlatıldı. 302 şüpheli tutuklandı. 312 kişi hakkında yakalama kararı var. Şüphelilerden 64'ünün öldüğü tespit edildi.

"650 bin konut inşa ederek bunu hak sahiplerine teslim edeceğiz"

Biz bu işte çırak değiliz, ustalığı yakalamış durumdayız. 40 bin 104 afet konutunun ihalesi yapıldı. Afet bölgesinde 46 bin 327 konutun yapım süreci başladı. İnşallah 650 bin konut inşa ederek bunu hak sahiplerine teslim edeceğiz.

Dikey mimariye girmiyoruz. İlk işimiz zemin kontrolünü yapmak oldu. Hatay'da Amik Ovası'nın uzantılarında inşaatlar yapılmış oldu. Fay hattının üzerinde konutlar yapılmış. Hepsi de 2019'dan önceki dönemde konutlar. Bundan sonraki süreçte uyarılarımızı yapacağız. Hedefimiz zemin artı 3 veya 4 şeklinde olacak. Sismik izolatörleri de kullanarak inşaatlarımızı yapmaya çalışacağız.

İstanbul depreme hazır mı?

Ben İstanbul'da doğdum ve büyüdüm. Bu şehirde belediye başkanlığı yaptım, iyi tanıyorum. Depremin tehdit etmeyeceği hiçbir şehir olamaz. Buna Ankara da dahil. İstanbul'da benim belediye başkanı olduğum dönemde nüfus 8 milyondu şimdi 15 milyonu geçti. İstanbul'da zannedildiği gibi planlama yapılmadı. Biz bu zamana kadar kentsel dönüşüm projeleri dedik ve bunları hayata geçirdik. Biz devlet olarak bunu yapıyoruz ama muhalefet bunu rantsal dönüşüm diye tanımlamaya başladı. Onlar bunu iyi beceriyorlar, iyi başarıyorlar.

Fikirtepe'de biz kentsel dönüşüm için adeta yırtındık. Buradaki kentsel dönüşümü yeni yeni hayata geçirdik. Aynı şekilde Üsküdar'da da muhteşem konutlar yaptık. Ama benim bazı vatandaşım çok direndi, yaptırtmadı. Kendi oturduğum yeri de bu tabi tutturdum. Oralardaki kentsel dönüşümün ne kadar güzel olduğunu göreceksiniz.

Şimdiden tedbirlerimizi alalım istiyoruz. Benim vatandaşım üzülmesin. Türkiye bir deprem ülkesi onun için bütün tedbirlerimizi alıyoruz ve alacağız. Başta büyükşehirler olmak üzere inşallah en az hasarla atlatacağız. CHP ve ortakları bu depremden ders çıkarmıştır da kentsel dönüşümü önemserler.

Üniversitelerde yüz yüze eğitim

YÖK'e gerekli talimatları verdik. Uzun bir süre olmayacak ama online sistemle biraz devam edelim istiyoruz. Şu an bizim KYK yurlarımız bizim çok işimizi görüyor. Yurtlarda güven var. Depremzede vatandaşlar oraya yerleşmişler. Çocuklar için de güvenli bir ortam oluşuyor. Şartlar elverişli olursa hibrit seçenek değerlendirilecek. Öncelikle depremzede vatandaşlarımız için huzur ve güvenle yaşayabilecekleri ortam hazırlayacağız.

Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi

Onların bir sıkıntısında biz onların onlar da bizlerin yanında oldu. Kardeş ülkelerin desteklerini gördük. Türk Devletleri Teşkilatı Sivil Koruma Mekanizması'nın tesisini oluşturduk. Her türlü afete hazırlıklı olmalıyız dedik. Tüm ülkeler buna olumlu baktılar.

14 Mayıs seçim hazırlıkları

Alışılmış bir seçim kampanyası düşünmüyoruz. Ortada bir hüzün var, böyle bir felaketin olduğu dönemde biz müziksiz bir kampanya yapacağız. Şehirlerde her vatandaşımızın kapısını çalacağız. Bizim Türkiye Vizyonumuza her bir insanımıza ihtiyacımız olduğunu anlatacağız. 20 yılda bizim samimiyetimizi halkımız gördü. Ürettiklerimiz, yaptıklarımız ülkemize her alanda neler yaptık, neler yapacağız istiyoruz ki vatandaşlarımıza anlatalım.

Biz göreve geldiğimizde 6 bin 100 kilometre yol vardı. Biz bunu 29 bin kilometreye çıkarttık. En basitinden sadece İstanbul'dan İzmir'e 7 saatte giderdik, şimdi bu 3,5 saate indi. Biz göreve geldik Türkiye'de 26 havalimanı vardı şimdi sayı 58. Batıda ne varsa doğuda da o olacak dedik. Türkiye bizim vatanımız. 78 üniversite varken şimdi 208 üniversite var. Hakkari'ye varıncaya kadar üniversitemiz var mı? Var. İşi buraya kadar taşıdık eğitimde.

İlk okullarda çocuklar kitap bulamıyordu. Kırtasiyeye gittiğimizde 10 gün sonra gider kitap alırdık. Bu günler CHP'nin günleriydi. Ama şimdi biz okul açıldığı gün kitaplar sıralarda hazır.

Biz şehir hastanelerinden bahsediyoruz. Bay Bay Kemal biz yapmayacağız diyor. Bu hastaneler olmasaydı biz COVID-19'da neler yapardık? O hastaneler bizim süreci başarıyla atlatmamıza neden oldu. Sağlıkta başarılı olmaya mecburuz. Sağlıklı bir ülke olmadıktan sonra bir yere varmanız mümkün değildir.

Karadeniz'de tahıl koridoru

Rusya-Ukrayna savaşında arabuluculukta parmakla gösterilen tek ülke Türkiye. Dünyanın dilindeyiz resmen. 2-3 gün içinde sayın Putin'le tekrar bir görüşme yapacağız.

6'lı masanın 7 yardımcı formülü

Böyle bir devlet yönetimi olabilir mi? Ankara ve İstanbul belediye başkanlarını da yardımcı alacağını söylüyor. Devlet yönetiyoruz devlet. Türkiye Cumhuriyeti devleti bir kabile devleti değildir. Öyle lafla sadece ben bir cumhurbaşkanlığı kaparsam anlamıyla bir ülke yönetilemez. Eski Türkiye fotoğrafı olan bir koalisyon mantığıyla çalışıyorlar.

HDP'nin aday göstermemesi

HDP en başından beri bu masanın 7. ortağıydı. Masanın altından üstüne çıktılar. HDP eşittir PKK'dır bunu her zaman söyledik. Bu denklemde CHP'nin yeri nerede kalıyor bunu milletim düşünsün. Benim vatandaşım milli ve yerlidir. Benim vatandaşım emperyal kafaların mahkumu değildir. Özellikle Diyarbakır'da Yasin Börü ve arkadaşlarını öldürenleri... Kim öldürdü? Şimdi onlar içeride. Benim Kürt vatandaşım bunun hesabını sormayacak mı? HDP eş başkanlarından biri gelecek dönem yapılacakları istişare ettik dedi. Öcalan için Demirtaş için oy vermek var. HDP'nin bunlardan başka gündemi yok. HDP'nin taleplerini Kandil belirliyor. Kandil'deki terörist elebaşıları altılı masanın kendileri için umut oluşturduğunu söylüyorlar, bay bay Kemal'i Kandil'e umut veren aday olarak görüyorlar.

Meral hanım bu masayı kumar masası olarak belirlemişti. Masada her şey var, herkes birbirine çalım atıyor. İçlerinden bazılarının gerçekleri görmesi önemlidir. Pek bir başarı beklemek mümkün değil buradan.

Cumhur İttifakı genişleyecek mi?

Cumhur İttifakı'nın zaferle çıkacağından hiçbir kuşkumuz yok. Birlik ve beraberliğin adresiyiz biz. Şu anda Cumhur İttifakı'nın içerisinde yer alan bazı uydurma yaklaşımlar var. Eğer bir uyum olmasa biz zaten beraber yürüyemeyiz. HÜDA PAR'a yakıştırılmak istenen bazı çirkinlikler var. Kendileri zaten bunların gerçek olmadığını söylüyorlar. Yerli ve milli olmayan bir yapıyla bizim birlikte olmamız mümkün değildir. Biz koltuk pazarlığı değil ülkeler üzerinden yürütüyoruz. Milli değerlere sahip her partiye kapımız açık.

17 bakan milletvekili olacak

Seçim öncesi durumla seçim sonrasını birbirine karıştırmamak lazım. Benim cumhurbaşkanı yardımcım şu anda bir ilde aday olarak bulunacak, koşturacak. Fuat Beyi de aday yapıyoruz. Fuat Bey siyasi formayı da giydi ve bu yolda koşturacak. 17 kabine üyemin her birine de görevler vereceğiz. Büyükşehirler bakan arkadaşlarım için uygun yerlerdir.

Deprem bölgesinde seçim güvenliği

DNA testleri yapılıncaya kadar defin işlemleri gerçekleştirildi. Göç eden vatandaşlar açıklanan süreler suretiyle gittiği şehirlerde oy kullanabilecek. YSK'nın yaptığı çalışmalar da var, partilerin yaptığı çalışmalar da var. Vatandaşlarımız haklarını koruyor ve kayıt oluyorlar.

Başörtüsüne anayasal güvence

Ailenin korunması noktasında esas aldığımız başlık bu. Toplumumuz sapkın akımlardan dolayı kaygılı. Sapkın akımları insan hakları çerçevesinde değerlerimize tehdit olarak görüyoruz ve bu konuda mücadelemizi sürdüreceğiz.

Mehmet Şimşek görüşmesi

Mehmet Bey benim geçmişte bakanım olmuş bir yol arkadaşım. Kendisiyle ekonomik gelişmeler konusunda bir fikir alışverişinde bulunalım istedik. Kendisi yurt dışı dönüşü yanımza geldi ve konuştuk. Daha önce de buna benzer görüşmeler yaptık. Bize desteği hep devam etti ve devam ediyor. Bu tür bir araya gelmeye anlam yüklüyorlar. Bizi kendileriyle karşılaştırmasından. AK Parti Genel Merkezi Mehmet Beyin evidir. Kendisinin çok sayıda işleri var onlara devam ediyor. Bundan sonraki süreçte Mehmet Bey ile görüşmelerimiz yine olabilirEn düşük emekli maaşı 7 bin 500 lira

Çalışmamızı yaptık, burada açıklayacağım. Güzel bir müjde vereyim. En düşük emekli maaşı 7 bin 500 olacak. 5 bin 500 TL olan emekli aylığını 2 bin TL artırıyoruz.

TOGG'a yoğun ilgi

TOGG fabrikasından şu ana kadar talep 80 bin, siparişler yoğun. 60 yıllık hayal gerçek oldu. 7 ayrı renkte TOGG'larımız var. Bu ay sonundan itibaren caddelerimizi zenginleştirecekler. Geldiğimiz noktada ülke ve millet olarak büyük bir gurur yaşıyoruz. İlk 24 saat dolmadan 22 bin 150 sipariş verildi.