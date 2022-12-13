Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) olarak milyonlarca vatandaş, emekli olmanın hayaliyle yaşıyor.

Prim günü dolan ancak yaş gününü dolmasını bekleyenler, emekli olabilmek için EYT yasasının çıkmasını bekliyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda sona gelinirken, söz konusu yasa için devletin en üst kademesinden net tarih verilmeye başlandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi Ankara Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan EYT konusunda vatandaşların beklediği müjdeyi verdi.

"Ayın sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz"

Erdoğan, "EYT konusunda bu ay sonuna kadar bu işi neticelendireceğiz. Şu anda ilgili bakan arkadaşlarım çalışmaları sürdürüyorlar inşallah ay sonuna kadar bunu karara bağlayacağız ve 2023’e masamızdan bunu kaldırarak girmiş olacağız. Olay bu." ifadelerini kullandı.

"Ay sonu itibariyle Meclis'e sunacağız"

Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma Ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de çalışmayı aralık ayı sonu itibarıyla bitirip Meclis'e sunmayı hedeflediklerini belirtti.

Bakan Bilgin, "EYT çalışmamız tamamlanmadı. Çalışma bitince açıklayacağız. Gizli bir şey yok." dedi.