Elbistan Afet Koordinasyon Merkezi'ne geçerek yetkililerden son durum ve çalışmalara ilişkin bilgi alan Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Elbistanlılara geçmiş olsun temennisinde bulundu, depremlerde hayatını kaybedenler için Fatiha Suresi okudu.

Tarihe "en acı günlerden biri" olarak geçen depremlerden ikincisinin merkez üssünün Elbistan olduğunu anımsatan Erdoğan, aynı gün içinde 9 saat arayla yaşanan bu depremlerin ilçede çok ağır tahribata yol açtığını belirtti.

İlk depremi az veya ağır hasarla atlatan binaların neredeyse tamamının ikinci depremde enkaza döndüğünü dile getiren Erdoğan, şunları paylaştı:

"Bilim insanları, maruz kaldığımız afeti, 'istisnai bir tabiat hadisesi' olarak tanımlıyor. Her biri neredeyse ayrı bir deprem yıkıcılığında olan artçı sıkıntılar halen devam ediyor. Geçen hafta Hatay'da yaşanan sarsıntıların ardından dün de Malatya'da benzer bir durumla karşılaştık. Ne yazık ki bu sarsıntılarda da yıkımlar yaşadık, can kayıplarımız ve yaralılarımız oldu. Hasarlı binalardan uzak durulması gerektiğinin altını tekrar çizmek istiyorum. Depremin vurduğu tüm il ve ilçelerdeki vatandaşlarımızdan, bu konuda daha dikkatli olmalarını bekliyoruz."

"Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kahramanmaraş'ta, arama kurtarmadan yardım çalışmalarına kadar her konuda, 41 binin üzerinde personel ve 5 bin 733 iş makinesinin görev yaptığını bildirdi.

Depremlerde sadece Elbistan'da 1000'in üzerinde, Kahramanmaraş genelinde 12 bin 683 kişinin hayatını kaybettiğini belirten Erdoğan, yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara da acil şifa diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Depremzedelerimizin yaşadığı acının büyüklüğünün farkındayız. Rabb'im tüm depremzedelerimize sabrı cemil ihsan eylesin diyoruz. Milletimizin sergilediği dirayet ve metanet karşısında da duygulanmamak elde değil. İl ve ilçe ziyaretlerimizde milletimizin bu imtihanı gerçekten vakur bir şekilde göğüslediğini görüyoruz. Bu asil duruş karşısında devlet olarak biz de depremzedelerimize olan sorumluluklarımızı hakkıyla yerine getirmeye çalışıyoruz. İlk günlerde deprem alanının genişliği, çetin kış şartları ve yıkımın büyüklüğü, yürütülen çalışmaları olumsuz etkilemiş olsa da kısa sürede tüm engellerin üstesinden gelmeyi başardık. Karşımıza çıkan zorlukları birer birer aşarak, ihtiyaç duydukları her alanda depremzedelerimizin yanında olduk. Sivil toplum kuruluşlarımızdan belediyelerimize, uluslararası yardım ekiplerinden gönüllülere kadar arama kurtarma ve yardım çalışmalarına destek veren herkese bir kez daha teşekkür ediyorum."

"Sadece Maraş'ta çadır sayısı 77 bine ulaştı"

Depremden etkilenenlerin yükünü hafifletmek, sıkıntılarına çözüm üretmek, dertlerine derman olmak için canla başla çalıştıklarını vurgulayan Erdoğan, bugüne kadar Elbistan'dan köylerine veya yakın yerlerdeki akrabalarının yanına gidenler haricinde toplam 20 bin 300 depremzedenin tahliyesini gerçekleştirdiklerini aktardı.

Erdoğan, barınma ihtiyaçlarının karşılanması için çadır kent ve konteyner kent kurulumlarını sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Halihazırda Maraş genelinde çadırda, kamu tesislerinde, yurtlarda, okullarda ve diğer alanlarda 461 bin vatandaşımızı barındırıyoruz. Sadece Maraş'ta kurduğumuz ve dağıttığımız çadır sayısı 77 bine ulaştı. Aynı şekilde ilçeleriyle birlikte şehrimizde 24 bin konteyner planlaması yaptık. Bunların bir kısmını kurduk. İaşe ihtiyaçları için 41 seyyar mutfağımızla vatandaşlarımızın hizmetindeyiz. Çiftçilerimizi de ihmal etmiyor, brandadan yem desteğine kadar her konuda yanlarında oluyoruz. Toplam 32 uzman personelimizle çocuklarımız başta olmak üzere depremden etkilenen tüm kardeşlerimize psikososyal destek veriyoruz. İlçemiz genelindeki 1123 trafonun ikisi haricinde hepsi faal haldedir. Yani elektrik konusunda sıkıntı kalmamıştı. Doğal gaz hatlarındaki sorunların çoğunu giderdik. Böylece abonelerimizin yüzde 75'ine doğal gaz verilmesini sağladık. İçme suyu arzı konusunda da yüzde 98 oranına ulaştık. Kara yollarımızda deprem sebebiyle oluşan tahribatı tamamen giderdik. Haberleşme altyapımızı da güçlendirerek, mobil iletişim sorununu çözüme kavuşturduk."

"İlk etapta Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy evi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, enkaz kaldırma faaliyetlerinin bitmesiyle Elbistan'ın yeniden imar ve ihyasına başlayacaklarını dile getirdi.

Ekiplerin yaptığı incelemeler sonucu, Elbistan'da 3 bin 487 binadaki 4 bin 339 bağımsız bölümün yıkık, acil yıkılacak ve ağır hasarlı olduğunun tespit edildiğini aktaran Erdoğan, Kahramanmaraş'ın tamamına bakıldığında bu rakamın 45 bin 575 binada, 119 binden fazla bağımsız bölüme ulaştığını, hasar tespit çalışmaları bittiğinde bu sayıların kesinleşeceğini ifade etti.

Arama kurtarma ve enkaz kaldırma çalışmaları sürerken şehirleri yeniden inşa için gereken hazırlıklara da başladıklarını anlatan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Birkaç ay içinde deprem bölgesi genelinde köy evleriyle birlikte 309 bin konutun inşasına başlıyoruz. Kahramanmaraş için, Elbistan için 'hemen şimdi' inancıyla ilk etapta, Maraş'ta 83 bin konut ve 18 bin 681 köy eviyle 'Bismillah' diyoruz. Sizlerden bunun için bir yıl müsaade istiyorum. Bugüne kadar ülkemizin yaşadığı diğer tüm felaketlerde nasıl kimseyi mağdur etmeden herkesi yeni evine taşıdıysak deprem bölgesinin tamamında da aynısını yapacağız. Yeter ki biz birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize sahip çıkalım. Ölenleri geri getiremeyiz, ama onun dışındaki tüm yaraları saracak, tüm yıkımları telafi edecek azme, tecrübeye ve kudrete sahibiz."

"Kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, TOKİ'nin, deprem sınavını, yaptığı binaların ön hazırlıkları, inşa kalitesi, depreme dayanıklılığı başta olmak üzere her alanda alnının akıyla verdiğini belirtti.

Daha önce meydana gelen afetlerin ardından Van, Bingöl, Erzincan, Malatya ve İzmir'de yıkımın izlerinin hızla silindiğini hatırlatan Erdoğan, "Birçok ilimizde bunları gerçekleştirmek suretiyle yeni konutları da bu standartlarda inşa edeceğiz. Zemin artı 3 veya 4 kat şeklindeki binalarda, 3 oda 1 salon olarak inşa edilecek konutlarımız, şehirlerimizin kendi mimarileriyle uyumlu şekilde planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, fay hattı ve zemin sıvılaşması olan yerlerde yapılaşmaya izin vermemekte kararlı olduklarını söyleyerek, "Bunun için yeni yerleşim yerlerini, ovalardan dağlara doğru kaydırıyoruz. Sadece konut değil altyapısı, okulu, camisi, sağlık merkezi, çarşısı, parkı, spor alanıyla yepyeni hayat alanları inşa ediyoruz, inşa edeceğiz. Şimdilik çadır kentler, konteyner kentler, şehir içinde ve diğer yerlerde kira, kamu tesislerinde misafir etme gibi geçici barınma imkanı sağladığımız vatandaşlarımızı eskisinden daha güzel evlere kavuşturacağız." şeklinde konuştu.

Teknik ve sosyal alanlarda çalışan tüm bilim insanları, mimarlar ve mühendislerle birlikte bunun gayreti içinde olduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle devam etti:

"Ülkemizin demokrasi ve kalkınma atılımlarını gerçekleştirmiş bir yönetim sıfatıyla deprem bölgemizi yeni baştan inşa etmek de inşallah bizlere nasip olacaktır. Deprem tehdidi altındaki şehirlerimizin tamamında da kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlandırarak binalarımızın yıkıldığı, insanlarımızın altında kaldığı dönemi sona erdirmek için tüm gücümüzle çalışacağız. Yaşadığımız bu büyük felaketin deprem gerçeğini herkese, hepimize tekrar hatırlattığına inanıyorum. Özellikle kentsel dönüşüm projelerimizin ülkemiz açısından ne kadar vazgeçilmez olduğunu hep beraber tecrübe ettik. Artık her kim zehirli diliyle veya insanlarımızı tahrik etmek suretiyle bu işleri engellemeye kalkarsa doğrudan milletimizi ve ülkemizi sırtından hançerlemiş olacaktır."

"Kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ülkenin yeni acılara tahammülü olmadığının altını çizerek, "Biz de ideolojik veya keyfi sebeplerle kimsenin milletimize yeni bedeller ödetmesine müsaade etmeyeceğiz." dedi.

Deprem bölgesindeki tüm il, ilçe ve köyleri ayağa kaldırırken diğer bölgelerde aynı tehdit altındaki yerleri de süratle dönüştüreceklerini söyleyen Erdoğan, "Rabb'im ülkemizi ve milletimizi daha büyük felaketlerden, belalardan, kazalardan korusun. Rabb'im bizleri bir daha böyle musibetlerle imtihan etmesin." diye konuştu.

"Her şey kısa süre içerisinde gelişecek ve düzelecek"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de depremler nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa diledi.

Elbistan'da devletin kararlı ve azimli şekilde bulunduğunu, bu ziyaretin anlamının çok büyük olduğunu belirten Bahçeli, her şeyin kısa süre içerisinde gelişeceğini ve düzeleceğini, tekrar yaşanabilir bir kent haline dönüleceğini dile getirdi.

"Bu zorluğu da birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağız"

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici de depremlerde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.

Devlet millet dayanışmasının en önemli örneklerinden birinin depremlerin hemen ardından sergilendiğini kaydeden Destici, "Bizler Büyük Birlik Partisi camiası Alperenler olarak hem sizlerin yanında hem Cumhurbaşkanı'mızın hem devletimizin hem ülkemizin hem de milletimizin yanındayız. Bu zorluğu da inşallah kim ne derse desin yine birlik, beraberlik ve kardeşlikle aşacağız." dedi.