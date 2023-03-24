AFAD Kocaeli Çarşısı'nı ziyaret ederek yapılan çalışmalar hakkında bilgi alan Erdoğan, vatandaşlarla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ve bakanlar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, incelemelerinin ardından depremlerden etkilenen 11 ilde ilk etapta yapılacak toplam 17 bin 902 konutun temel atma törenine katıldı.

İlk iftarı depremzedelerle birlikte Kahramanmaraş’ta yapan Erdoğan, ramazan ayı boyunca deprem bölgesindeki vatandaşlarla buluşmaya devam edecek.