Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İlim Yayma Ödülleri" töreninde açıklamalarda bulundu.

Erdoğan: "İsrail yönetiminin sürdürdüğü Gazze'deki katliamların önüne geçeceğimiz günler Allah'ın izniyle yakındır" dedi.

Türkiye artık 20 yıl, 40 yıl öncesine göre demokrasisiyle, güvenliğiyle, ekonomisiyle, savunmasıyla, diplomasisiyle çok daha hürdür, geleceğine çok daha güvenle bakabilmektedir."

Türkiye siyasi, askeri ve ekonomik olarak güçlendikçe, umutlarını Türkiye'ye bağlayanların öz güvenlerinin de arttığını kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık hem İslam aleminde hem Türk dünyasında geçmişe göre çok daha farklı, çok daha olumlu, çok daha cesur bir hava vardır. Karabağ'ın işgalden kurtuluşu bu havayı daha da güçlendirmiştir. Zalim İsrail yönetiminin Batı devletlerinden aldığı destekle sürdürdüğü Gazze'deki katliamların, Kudüs'teki mütecaviz eylemlerinin önüne geçeceğimiz günler de endişe etmeyin Allah'ın izniyle yakındır." diye konuştu.