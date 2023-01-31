Erdoğan, "İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısı 10,5 milyona yaklaştı" dedi.

"Biz, hükümete geldiğimizde kadınların iş gücüne katılımı, girişimcilik düzeyi öylesine düşüktü ki inanmakta çok zorluk çektik. Cumhuriyet tarihinde kadınlarımızın hem hak ve özgürlüklerini en geniş şekilde kullanabildikleri hem de emekleri ve becerileriyle iş dünyasının her alanında varlıklarını gösterebildikleri dönem, bizim dönemimizdir. Kadınlarımızın en az bir eğitim düzeyini tamamlama oranını yüzde 70'lerden yüzde 88 seviyesine biz getirdik. Hem çalışan hem evinde ailesi ve çocuğuyla hayatını sürdüren kadınlarımıza verdiğimiz destekler ile hep yanlarında olduk. İş gücüne katılım düzeyi yüzde 27'lerde olan kadınlarımız, bugün yüzde 36 ile Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. İstihdamdaki kadın sayısını da 6 milyondan aldık, 10,5 milyona yaklaştırdık."