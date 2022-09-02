Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da Kerem Aydınlar Camii’nde cuma namazının ardından yaptığı açıklamada, "(Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Böyle bir yetkin olmadığına göre bu milleti, kusura bakmayın tamamen ahmak yerine koyup aldatmaktan başka bir şey değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kılıçdaroğlu'nun KHK açıklaması) Türkiye bir hukuk devleti. Siz ne zamandan beri yargı oldunuz da yargının yetkilerini, haklarını kullanıyorsun?" diye konuştu.

Erdoğan, Türkiye İşçi Partisi (TİP) Milletvekili Ahmet Şık'ın açıklamasıyla ilgili de, "Onun gücü ne AK Parti'yi kapatmaya yeter ne bizleri mahkum etmeye yeter. Önce o kendi paçasını nasıl kurtaracak ona baksın." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(NATO Komutanlığının 30 Ağustos mesajını silmesi) Yunanistan'ın NATO'ya olumsuz bir yaklaşım sunması, Türkiye-NATO ilişkilerini zayıflatmaz." şeklinde konuştu.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun TEKNOFEST ziyaretini de değerlendiren Erdoğan, "Kendi milletvekilinin kalkıp SİHA'ları terör örgütleriyle mukayese ettiklerini bilmiyor bile." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Üsküdar'daki Kerem Aydınlar Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Kerem Aydınlar Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gün içinde Vahdettin Köşkü'nde Kongo Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Denis Sassou N'Guesso ile görüşmesi, Haliç Kongre Merkezi'nde de AK Parti İstanbul Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılması bekleniyor.