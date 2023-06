Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Selçuklu Kongre Merkezi'nde partisinin Konya Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Konuşmasına salondakileri selamlayarak başlayan Erdoğan, "Şehre geldiğimiz andan itibaren bizleri hasretle bağrına basan tüm kardeşlerime canı gönülden teşekkür ediyorum. Hazreti Mevlana'nın şehri, medeniyetimizin göz bebeği, güzel Konya'da bir kez daha sizlerle birlikte olmanın memnuniyetini duyuyorum" ifadelerini kullandı.

Ağustos ayında gerçekleştirilen 5. İslami Dayanışma Oyunları'na Konya'nın başarıyla ev sahipliği yaptığını hatırlatan Erdoğan, Konya'nın 54 farklı ülkeden binlerce sporcuyu, takımı ve spor severi misafir ettiğini belirtti.

Çatışmanın, nefretin tırmandığı bir dönemde bu oyunlar münasebetiyle Konya'dan tüm dünyaya barış ve kardeşlik mesajları verildiğini bildiren Erdoğan, "Ekim ayı sonunda Konya'da Dünya Karate Şampiyonası düzenlendi. Genç karatecilerimizin 12 madalya kazanarak göğsümüzü kabarttığı bu etkinlik de son derece başarılı geçti. Sizlerin şahsında tüm Konyalı kardeşlerimi misafirperverlikleri ve başarılı ev sahiplikleri dolayısıyla yürekten tebrik ediyorum" diye konuştu.

"Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihimizde çok özel bir yeri var"

Selçuklu İlçe Başkanlığının 3 bin 300 yeni kadın üye kaydettiğini söyleyen Erdoğan, "Davamız burada farklı bir şekilde güç kazanmış oldu. Sağ olun." dedi.

Salondaki partili kadınların açtığı "Canımız feda olsun al bayrak ve vatana. Reis, tüm soysuzları gönder Yunanistan'a" ve "Elmaların yongası, sağ cebinde aynası. Adı altılı masa aslı kurtlar sofrası" pankartlarını okuyan Erdoğan, "Hanımlar maşallah bayağı şair olmuş. Biz size inanıyoruz. Hani bir sözümüz var ya 'Kale içeriden fethedilir.' Kalenin içindeki fatihler kimler? Hanımlar. O kadar. Durmak yok, yola devam" diye konuştu.

Modern spor altyapısı ve elde ettiği tecrübeyle Konya'nın artık uluslararası spor organizasyonlarının vazgeçilmez adreslerinden biri olacağına inandığını söyleyen Erdoğan, konuşmasına şöyle devam etti:

"İnşallah bizler de bu konuda şehrimizi desteklemeyi sürdüreceğiz. Konya'nın bizim siyasi mücadele tarihimizde çok özel bir yeri var. Türkiye'nin en zorlu, en sancılı yıllarında Konya, yerli ve milli duruşuyla cesareti ve dirayetiyle daima kendinden söz ettirmiştir. Sizler, 12 Eylül'den 28 Şubat'ın karanlık günlerine kadar demokrasimize yönelik tüm tehditler karşısında tavrınızı milli iradeden yana koydunuz. Merhum Erbakan Hocamıza her zaman sahip çıkan Konya, AK Parti'yle tecessüm eden yeni siyaset anlayışının da en büyük kalesi olmuştur.

Her ne kadar Erbakan Hocamızdan sonra kurmuş olduğu partinin varisleri aynı istikamette yürümemişse de biz AK Parti'mizle yepyeni bir dönemi başlattık ve Türkiye'nin bir numaralı partisi olduk. Şu anda da bir numaralı, Türkiye'nin en güçlü partisi olarak ve ayrıca Cumhur İttifakı olarak bu gücümüzü, ülkemizin geneline yaymak suretiyle yolumuza devam ediyoruz. Bugüne kadar girdiğimiz seçimlerin tamamında Konyalı kardeşlerimizin desteğine mazhar olduk. Sizlerin hayır duasını daima yanımızda hissettik."

"Konyalı vatandaşlarım birinci sınıf hizmetlere kavuşsun diye gayret gösterdik"

Kendilerine gönül veren, destek veren tüm Konyalılara teşekkür eden Erdoğan, "Rabbim aramızdaki muhabbeti, dayanışmayı, daim eylesin. Biz birbirimizi sadece Allah için, Allah'ın rızasını kazanmak için seviyoruz. Bu sevdamızı da öyle birileri gibi lafta bırakmıyoruz. İcraatlarımızla, eserlerimizle ortaya koyuyoruz" dedi.

Salondakilerin, "Dik dur eğilme AK Gençlik yanında" sloganına karşılık Erdoğan, "Biz de sizin yanınızdayız. Sizler bize nasıl sahip çıkıyorsanız biz de sizin için gece gündüz demeden aşkla çalışıyoruz" yanıtını verdi.

Konya'nın kamu yatırımlarından her zaman hak ettiği payı aldığını söyleyen Erdoğan, "Geride bıraktığımız 20 yılda şehrimize toplam yatırımımız ne kadar biliyor musunuz? 80 milyar liralık yatırımı Konya'mıza yaptık. Eğitimden sağlığa, adaletten güvenliğe, ulaştırmadan tarıma, sanayiden gençlik ve spora, tarıma her alanda şehrimizi tarihinin en büyük yatırım hamlesiyle tanıştırdık. Konya'mız gelişsin, Konya'mız büyüsün, benim Konyalı vatandaşlarım birinci sınıf hizmetlere kavuşsun diye samimiyetle gayret gösterdik" sözlerini kullandı.

Yatırımları sayesinde Konya'nın, AK Parti'nin eser ve hizmet siyasetinin sembol şehirlerinden biri haline geldiğini ifade eden Erdoğan, "Konya aynı zamanda gönül belediyeciliğinin vücut bulduğu, ete kemiğe büründüğü şehirlerimiz arasındadır. Konya Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe belediyelerimiz çalışmalarıyla tüm Türkiye'ye örnek oluyor. Dünya Belediyeler Birliği Başkanlığını yürüten, ulaşımda Türkiye'nin en ucuz şehri unvanını elinde tutan Konya, belediyecilikte örnek bir model ortaya koymuştur" diye konuştu.

"Kanları yerde kalmayacak evelallah"

Konuşması sırasında salondakilerin, "Şehitler ölmez vatan bölünmez" sloganı üzerine Erdoğan, "Eyvallah, bundan kimsenin şüphesi olmasın. Rabbimiz Kur'an'dan haberini veriyor. 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' Mesele bu. Dolayısıyla şu anda bizim ölenlerimiz, Allah yolunda vatan yolunda şehadete yürümüşlerdir" yanıtını verdi.

Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde 3 askerin şehit olduğunu hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Onların kanları yerde kalmayacak evelallah. 'Şüheda fışkıracak toprağı sıksan şüheda. Canı cananı bütün varımı alsın da Hüda, etmesin tek vatanımdan, beni dünyada cüda.' diyerek bu yolda yürüdüler. Bizde analar, evlatlarını askere gönderirken kınayı niye yakarlar? İşte bunun için ve bütün bunlarla beraber şehadete inanarak. Bu yola koyulan bizim Mehmet'imiz boşuna bu yolda yürümedi. Dünyada, tüm İslam dünyasını da buna dahil ediyorum. Askerine Mehmet adını veren başka hiçbir ülke yoktur. Nereden geliyor bu? Sevgililer sevgilisi Peygamberimizin adından geliyor. Muhammed, Mehemmet sonunda Mehmet. Daha sevgili olsun diye adını ne yapmışız? Mehmetçik. Buralara öyle kolay kolay gelinmedi, gelinmez. Onun için de evelallah bizim Mehmetçiklerimizi hiçbir zaman bu din düşmanları, bu kafir zümresi bitiremez. Bunu bilerek, buna inanarak bu yolda yürüyoruz, yürümeye devam edeceğiz. Rabbim bizlere de bu şehadeti nasip etsin."

Kardeşlerim, AK Partili belediyeler her alanda kendileriyle yarışmaktadır. Konya kendisine verilen her emeğe ziyadesiyle karşılık veren bir şehirdir. Bugün Mevlana Meydanı’nda 100 bine yakın Konyalı orayı doldurdu.Mevlana Meydanı her geçen gün daha da güzelleşiyor.

"Bugün şehrimiz 18 milyar 466 milyon liralık yatırım kazandı"

AK Parti'li belediyelerin her alanda kendileriyle yarıştığını ifade eden Erdoğan, Konya'nın kendisine verilen her emeğe, her yatırıma ziyadesiyle karşılık veren, katma değere dönüştüren bir şehir olduğunu, bugün bu gerçeğe Mevlana Meydanı'nda bir kez daha şahitlik ettiklerini söyledi.

Mevlana Meydanı'nı bugün 100 bine yakın Konyalının doldurduğunu dile getiren Erdoğan, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının çalışmalarıyla meydanın bambaşka bir güzelliğe kavuştuğunu belirtti.

Konya'nın 15 milletvekilinden 10'unun AK Parti'li olduğunu hatırlatan Erdoğan, seçimde 15'te 15 yapılmasını istedi. AK Parti Konya il teşkilatından bunun için söz alan Erdoğan, "Konyalı bu sözü verdiyse tutar" ifadesini kullandı.

Konya'yı ülke ve dünya çapında öne çıkartacak yeni eser ve hizmetlerin resmi açılışını da yaptıklarını aktaran Erdoğan, "Bakanlıklarımızın, kamu kurumlarımızın, belediyelerimizin ve özel sektörümüzün şehrimize kazandırdığı toplam yatırım bedeli bu açılışta 18 milyar 466 milyon lira olan eserler" dedi.

Erdoğan, son 20 yıldır olduğu gibi bundan sonra da diğer 80 ille beraber Konya için de çalışmaya, taş üstüne taş koymaya devam edeceklerini kaydetti.

"Birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz"

"Biz birileri gibi musluğun anahtarını değiştirenlerden değiliz" değerlendirmesinde bulunan Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Biz yatırımları evvelallah altyapısıyla, üstyapısıyla birlikte yaparız, bugün açılışını yaptığımız gibi. Bunlar, sadece günü kurtarmanın, günü savuşturmanın peşinde, biz asla... Attığımız adımlar, hayata geçirdiğimiz projelerle Türkiye Yüzyılı'nı gerçeğe dönüştürmenin derdindeyiz. İç siyasetten dış politikaya kadar tüm planlarımızı bu anlayışla yapıyoruz. Evlatlarımıza daha huzurlu, daha müreffeh, daha güçlü, vatandaşı olmaktan iftihar edecekleri bir Türkiye bırakma hedefiyle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölgemizde ve küresel ölçekte yaşanan her gelişme bizim muhalefete rağmen uyguladığımız politikaların haklılığını teyit ediyor."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yıllarca şehir hastanelerini eleştirdiğini ifade eden Erdoğan, "Sosyal Güvenlik Kurumunu batıran sensin" dedi.

Kılıçdaroğlu'nun sağlıkla ilgili yatırımları sürekli kötülediğini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bu tesisler koronavirüs salgınıyla mücadelemizde kritik roller üstlendi. Vatandaşlarımızın birinci sınıf sağlık hizmeti aldığı yerler oldu. Aynı basiretsizliği Rusya-Ukrayna krizinde de yaşadık. Bu savaş ilk patlak verdiğinde Bay Kemal ve yoldaşları bizi Batı'ya sırtımızı dönmekle, hata yapmakla, yanlış hareket etmekle suçladılar. Sonuçta Türkiye, her iki komşusunu da gözeten dengeli politikasıyla hem krizden çok az etkilendi hem de tüm dünyanın takdirini kazandı. Gençler, biz bununla da kalmadık tahıl anlaşması ve esir takasıyla kimsenin cesaret dahi edemediği iki büyük diplomatik zafere imza attık. Yurt dışında katıldığımız tüm zirvelerde devlet başkanları ülkemizin savaşı sonlandırmak için yürüttüğü çabalardan övgüyle bahsediyor. Bana dedikleri hep şu, 'Başkan, bir taraftan Sayın Putin, bir taraftan Zelenskiy, her iki tarafı nasıl idare ediyorsun?' 'O bir sırdır' dedik."

"Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz"

Kimseyle kavgalı olmadıklarını, düşman kazanma üzerine değil dost kazanma üzerine politikalar oluşturduklarını vurgulayan Erdoğan, şöyle konuştu:

"Şimdi Karadeniz tahılı geliyor mu geliyor, her tarafa gidiyor mu gidiyor. Ve Sayın Putin dedi ki 'Bunu birinci derecede fakir ülkelere gönderelim ve ücretsiz gönderelim.' 'Tamam' dedik, 'Biz de varız.' Ve biz şimdi buğday alıp, un yapıp, bu unu fakir fukara garip gureba ülkelere göndermenin hazırlığı içerisindeyiz. Türkiye bu... Bay Kemal, buna senin hayalin bile ulaşamaz. Bizim icraatımızın ulaştığı yere senin hayalin bile ulaşamaz. Gıda kıtlığı çeken ülkeler Karadeniz'den giden tahıl gemileri sayesinde rahat bir nefes aldı. Enerji krizi sebebiyle Avrupa ülkeleri kışı nasıl geçireceklerini düşünürken hamdolsun biz içimiz rahat bir şekilde kışa giriyoruz. Şayet Türkiye, Bay Kemal ve şürekasının ipiyle kuyuya inseydi bugün biz de benzer sıkıntılarla boğuşur olurduk."

rizmiyle göz doldurduğunu belirten Erdoğan, Konya'nın sadece belediye hizmetlerinde, kamu ve özel sektör yatırımlarında değil aynı zamanda uluslararası spor etkinliklerinde de ön plana çıktığını söyledi.

Faizde tek hareli rakamlara inileceğini söylediğini hatırlatan Erdoğan, şunları kaydetti:

"Faizde tek haneliye indik mi, indik. Hadi bakalım şimdi bunu neyle izah edeceksiniz? Ve bundan sonra da bu böyle devam edecek. İşte 'Enflasyon şöyle böyle...' Merak etmeyin o da inecek. Bizim için önce faizdi ve faizi bu noktada tek haneye indirdik. Şimdi buradan yatırımcılara sesleniyorum, diyorum ki 'Bak hep size söyledim, gelin başta kamu bankaları olmak üzere size, ama dikkat, yatırım kredisi vermede kamu bankaları var. Ve yatırım kredisiyle hedefimiz nedir? Yatırım, istihdam, üretim, ihracat, cari fazla yoluyla büyüme. Dünyada en hızlı büyüyen ülkeler arasına ülkemizi sokacağız. Durmak yok, yola devam bu kadar."