İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar:

"Küba’dan Türkiye’ye devlet başkanı düzeyindeki son ziyaret Fidel Castro tarafından belediye başkanlığım döneminde 1996’da gerçekleşmişti. Ben de 2015 senesinde Küba’ya Türkiye’den cumhurbaşkanı seviyesindeki ilk resmi ziyareti yapmıştım. Sayın Devlet Başkanı’nın ziyareti ülkelerimiz arasındaki diplomatik ilişkilerin tesisinin 70’inci yıldönümüne denk gelmesi bakımından ayrı bir önem taşıyor. Bu görüşmelerin yeni bir dönüm noktası teşkil edeceğine inanıyorum.

Bu vesileyle Ağustos ayında Matanzas’da meydana gelen patlamalarda ve Eylül ayında yaşanan kasırgada hayatını kaybedenler için taziyelerimizi iletiyorum.

"Ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik"

Bildiğiniz üzere Latin Amerika ve Karayipler bölgesiyle ilişkilerimiz dış politikamızın temel sütunlarından birini oluşturuyor. Bölgedeki başlıca ortaklarımızdan olan Küba ile iş birliğini artırmayı özellikle önemsiyorum. Son dönemde Küba’dan ülkemize yönelik üst düzey ziyaretlerin artmasından memnuniyet duyuyorum.

Devlet Başkanı Sayın Diaz-Canel ile görüşmelerinmizde Türkiye-Küba ilişkilerini tüm cepheleriyle ele aldık. İş birliğimizi kuvvetlendirme yönünde karşılıklı iradeye sahip olduğumuzu görmek bizi ayrıca memnun etti. İlişkilerimizin gerçek potansiyelinin altında kalmasında Küba’ya yıllardır uygulanan tek taraflı yaptırımların etkisinin bulunduğu aşikardır.

Değerli dostumla ticaret hacmimizi 200 milyon dolara çıkarma kararlılığımızı teyit ettik. Bu doğrultuda öncelikle enerji, turizm, inşaat, tarım, kalkınma, sağlık ve çevre gibi alanlarda mevcut iş birliğini geliştirme imkanlarını değerlendirdik. Yaptırımlardan kaynaklanan zorlulara rağmen firmalarımızın Küba’ya olan ilgisinin arttığını görüyoruz. Sayın Devlet Başkanı’nın Çin’i ziyaretinin ardından dönüş yolunda iş dünyamızın temsilcileriyle yapacağı temasların ziyadesiyle verimli geçeceğine inanıyorum.

"Sağlık alanındaki iş birliğimizi daha ileri seviyelere taşıyacağız"

İstanbul ve Havana arasında haftada 3 sefer düzenleyen THY başta turizm olmak üzere ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkilerimizin her boyutuna önemli katkılar yapıyor. İnşallah önümüzdeki dönemde değerli dostumun da desteğiyle Türk şirketlerinin Küba’daki yatırımları daha da artacaktır. Gıda güvenliğinin küresel gündemin üst sıralarında yer aldığı bir dönemde TİKA’nın Küba’da tarımsal kalkınma alanında sağladığı teknik desteği sürdüreceğiz.

Türkiye ve Küba koronavirüse karşı kendi aşılarını geliştirmiş sayılı ülkeler arasındadır. Bundan sonraki süreçte de ortak aşı yatırımlarına girmeyi görüşmemizde ele aldık. Güçlü sağlık altyapılarına sahip iki ülke olarak bu alandaki iş birliğimizi de daha ileri seviyelere taşıyacağız. Küba’nın Afrika başta olmak üzere gönderdiği tıbbi ekipler sağlık personeli sayısının yetersiz olduğu ülkelerde adeta bir can simidi olmuştur. Türkiye de Afrika’da aynı anlayışla asırlarca sömürülen bu kıtanın insanlarına yardımcı olmak için yoğun bir çaba sarf ediyor. Küba ile bu bağlamda Ekvador Gine’sinde ortak bir proje gerçekleştirmiş olmaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Sayın Devlet Başkanı ve heyetine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor dost Küba halkına şahsım ve milletim adına selamlarımı iletiyorum. Sayın Diaz-Canel’in ziyaretinin ve imzalanan anlaşmaların hayırlara vesile olmasını diliyorum."