Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Nauseda, merdivenlerde Türkiye ve Litvanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.