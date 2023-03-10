Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı Nauseda'yı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde karşıladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

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Tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerlerin de yer aldığı karşılamada Erdoğan ve Nauseda, merdivenlerde Türkiye ve Litvanya bayrakları önünde tokalaşarak gazetecilere poz verdi.

Görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Litvanya Cumhurbaşkanı ile görüştü

TDT Genel Sekreteri Ömüraliyev'i kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) Genel Sekreteri Kubanıçbek Ömüraliyev'i kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleşti.