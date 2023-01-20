Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür.” Dedi.
Cumhurbaşkanı, 2023 seçimlerine ilişkin ise ''Artık vakit yok, sayılı haftalardayız'' ifadesini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür.” Dedi.
Cumhurbaşkanı, 2023 seçimlerine ilişkin ise ''Artık vakit yok, sayılı haftalardayız'' ifadesini kullandı.
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P
|Takım
|O
|Av
|P