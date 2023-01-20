Yunanistan Başbakanı Miçotakis'e sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yanlış yapmaya kalkarsan çılgın Türkler yürür.” Dedi.

Yurt Dışına Kayıtlı Seçmenler Oy Vermeye Başladı Yurt Dışına Kayıtlı Seçmenler Oy Vermeye Başladı

Cumhurbaşkanı, 2023 seçimlerine ilişkin ise ''Artık vakit yok, sayılı haftalardayız'' ifadesini kullandı.