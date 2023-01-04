Erdoğan memur ve emeklilere bir müjde vererek zam oranının yüzde 30'a çıkarıldığını belirtti. Öte yandan Başkan Erdoğan, "En düşük emekli maaşı 5.500 TL oldu" ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu.
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