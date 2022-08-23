Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2 saat 45 dakika süren Kabine Toplantısı'nın ardından kameralar karşısına 3 hafta sonra 12 Eylül Pazartesi başlayacak 2022-2023 eğitim-öğretim yılına ilişkin konuştu. Hazırlıkların yoğun şekilde devam ettiğini ifade eden Erdoğan ücretsiz ders kitaplarımızın basımı ve dağıtımının tamamlandığını belirtti.

YARDIMCI KAYNAKLAR DA ÜCRETSİZ VERİLECEK

Bu yıl ders kitaplarının yanında yardımcı kaynakların da ücretsiz verileceğini müjdeleyen Erdoğan, Paramızla kitap alamıyorduk. Kitap bulamıyorduk. Üst sınıflardaki abilerimizden teksir notlarını bile satın alamıyorduk. Ama şimdi kuşe kağıtta basılı kitapları ücretsiz olarak her eğitim öğretim yılının başında sıralarının üzerinde yavrularımızın önüne koyuyoruz. Bu yıl ders kitaplarının yanı sıra yardımcı kaynakları da ücretsiz olarak okullar açıldığında öğrencilerimizin masalarında hazır edeceğiz." dedi.

"DAĞITTIĞIMIZ YARDIMCI KAYNAK TUTARI 130 MİLYON"

Sözlerini sürdüren Erdoğan, Dağıttığımız yardımcı kaynak tutarı 130 milyonu buluyor. Milli Eğitim Bakanlığımız tüm okullarımızın temizlik, kırtasiye, küçük onarım, atölye gibi bütçeleri bu yıl doğrudan okullara gönderdi. Temizlik işlerinde çalışacak 60 bin kişi okulların açılmasıyla görevlerine başlayacaklar." ifadelerini kullandı.

Erdoğan, açıklamalarının devamında eğitim öğretime ilişkin şunları söyledi:

10 bin okul projesi kapsamında 3 milyarlık proje kullanarak çok iyi çalışmalar gerçekleştirdik. Yıl sonuna kadar ana okulu sayısı 3 bine tamamlanacak. 1 Eylül'de atamalarını yapacağımız 20 bin öğretmenin 7 binden fazlasını okul öncesi öğretmenliğine tahsis ettik.

"YAZ OKULLARIN 1 MİLYON ÇOCUĞUMUZ YARARLANDI"

Yazın açtığımız bilim, sanat, matematik ve yabancı dil yaz okullarından 1 milyon çocuğumuz yararlandı. Bu yaz yeni projeyle kapalı köy okullarını imar ederek köy yaşam merkezleri haline getirdik. Okulların açıldığı tarihe kadar 1500 köy yaşam merkezini faaliyete geçirmiş olacğız. Eş durumu ve benzeri taleplerle özür tayinine müracaat eden öğretmenlerimizin başvurularının istisnasız tamamının karşılandığı müjdesini vermek istiyorum.

"UZMAN VE BAŞÖĞRETMENLİK KADROLARINA 614 BİN 446 BAŞVURU OLDU"

Uzman ve başöğretmenlik kadrolarına 614 bin 446 başvuru oldu. Büyük bölümü gerekli eğitimleri tamamladılar. Yüksek lisans, doktora yapmış olan 80 bin öğretmenimiz zaten muaftır. Boykot çağrılarını milli iradenin tecelligahı olan Meclisimize saygısızlık olarak görüyoruz.