Erdoğan '2025'ten itibaren başta terör olmak üzere akut sorunlardan kurtularak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine getirmekte kararlıyız' ifadelerini kullandı.

2025'ten itibaren başta terör olmak üzere akut sorunlardan kurtularak güney sınırlarımızın ötesinde tehditleri ortadan kaldırarak, ekonomi programımızı başarıya ulaştırarak, her alanda atılımlar yaparak ülkemizi Türkiye Yüzyılı hedeflerine getirmekte kararlıyız. Muhalefetin milletimize karamsarlık pompalamaya çalışmasının arkasındaki nedeni iyi biliyoruz.

Vatandaşlarımızdan biraz daha sabır, biraz daha gayret istiyoruz. Bizim tek bir gayemiz var, o da milletimize aşkla hizmet etmektir.