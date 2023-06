Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) Üretim ve istihdamı artırmakla ilgili çalışmalar için her türlü desteği vermekte kararlıyız" dedi.

Taşınma ve kira yardımları ile kendi barınma ihtiyaçlarını karşılayanlara yardımcı oluyoruz. Aile başına 10 bin liralık destek ödemesinden istifade eden depremzede sayımız 1,4 milyona yaklaştı. Ayrıca vefat edenlerin yakınlarına 100'er bin lira destek ödemesi yapıyoruz. Bölge genelinde her gün 3,7 milyon öğün sıcak yemek çıkartıyor, ayrıca kumanya ve kuru gıda paketi dağıtımı ile ihtiyacı karşılıyoruz. Psikososyal destek gruplarımız 9 bin 500'ü aşkın personelleri ile bu zor günlerde depremzedelerimizin yanında yer alıyor.

Üretimi ve istihdamı desteklemek için esnaflarımız, çiftçilerimiz, sanayicilerimiz için ayrı ayrı projeler hazırlıyor ve devreye sokuyoruz. Açılan her iş yeri ile her işletme ile her tesis ile depremzede vatandaşlarımız şehrine dönmekte, şehrine sahip çıkmakta, hayatını yeniden düzene koymaktadır. Bunun için üretim ve istihdamı artırmak ile ilgili çalışmalar için her türlü desteği vermekte, her türlü kaynağı harekete geçirmekte kararlıyız. Depremde hasar gören yol, su, elektrik, doğal gaz, haberleşme alt yapısını kurumlarımızın geceli gündüzlü çalışması ile yardım ekiplerinin bölgeye gelişinin depremzedelerin de bölgeden tahliyesini kolaylaştırdık.

Erdoğan: "(6'lı masanın Cumhurbaşkanı yardımcılıkları) Bu asil millet bunları yutmaz, cevabını da 14 Mayıs'ta size verir" ifadelerini kullandı.

Şimdi geldik bugüne. Birden bin 500'e kadar Başkan Yardımcısı atanabilirmiş. Tabi böyle olması çok çok önemli neden 6'lı masanın etrafında toplananlara bir şeyler dağıtılacak. Bu dağıtımı yapabilmek için de yeteri sayıda Başkan Yardımcısı olması lazım. Bu anlayışla zannediyor ki, benim milletim gafil. Bu asil millet bunları yutmaz, gereğinin cevabını da 14 Mayıs'ta size verir. Olay bu kadar basit. Türkiye gibi içeride ve dışarıda pek çok gündemi olan bir ülkede bu sözün seçim takvimindeki iki aya sığdırılması mümkün değil. 6'lı koalisyon aylar boyunca Cumhurbaşkanı adayını belirleyemeden toplanıp dağılırken hep ne dediler, adayımız hazır ama yıpranmasın diye açıklamıyoruz dediler. Şimdi yardımcıları da yine yıpranmasın diye açık