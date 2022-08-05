Cumhurbaşkanı Erdoğan, Soçi'ye yaptığı günübirlik çalışma ziyareti kapsamında Rusya Devlet Başkanı Putin ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin'in Rus Sanatoryum'daki görüşmesi, saat 15.20'de başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullanarak açıklamalarda bulundu;

"Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeyi rahatlatacak"

"Suriye'deki gelişmeleri ele almamız bölgeyi rahatlatacak. Putin ile Suriye'deki gelişmeleri ele alacağız. Heyetlerimizin Türkiye'deki görüşmeleri verimli geçti. Akkuyu NGS konusu önem arz ediyor. Akkuyu'nun belirlenen zamanda bitirilmesi büyük önemli."

"Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı"

Putin ise yaptığı açıklamada, "Avrupa'daki tüketiciler Türkiye'ye minnettar olmalı. Doğal gazı Türkiye'den alabildikleri için. Tahıl sevkiyatı Türkiye ve BM sayesinde başladı. Rus gıda ürünleri Rus gübresi dünyaya açılmış oldu. Gelişmiş olan ülkeler için hassas bir mesele. Bütün bu ülkeler aldığımız bu kararları benimsiyorlar. " dedi.