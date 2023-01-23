Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.

Erdoğan’ın konuşmasından öne çıkanlar:

Öncelikle herkesin üç aylarını tebrik ediyorum.

Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran’ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.

Siyaset kurumu olarak milletin taleplerini karşılamanın yanı sıra milli iradenin en yüksek katılımla, en ideal şartlarda tecellisini sağlamakla sorumluyuz.

Bu anlayışla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda 14 Mayıs 2023’ün seçim için en uygun tarih olduğunu düşünüyoruz. Ülkemizi bu tarihte seçime götürmek istiyoruz. Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız. Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde Cumhurbaşkanı olarak biz, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.

Diplomasimiz bölgemizde ve dünyamızda yaşanan her türlü gerilimi, çatışmayı barış zemininde yönetecek bir itibara sahip olmak. Aşmamız gereken sıkıntılarımız, handikaplarımız var. Ama hamd olsun potansiyelimiz hepsinin üstesinden gelmeye yeterlidir. Ülkemiz 2023 seçimlerine işte böyle bir fotoğrafla gitmek üzere.

'Türkiye Yüzyılı'nı ülkemizin milli vizyonu olarak sizlerin takdirine sunuyoruz.

Pazar günü Roman kardeşlerimizle birlikteydik. Bizi bağırlarına bastıkları için hepsine teşekkür ederim.

Cuma günü sayın Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile bir telefon görüşmesi yaptık.

Bursa'da da verimli bir gün geçirdik. Toplu açılış törenine katıldık, gençlerle bir araya geldik. Dün de şehir merkezi ile havalimanı arasını konforlu hale getirecek bir projenin açılış törenine katıldık. Paris'te bile yok. Paris'teki metronun çatısı akıyor. Bizim metromuzun durumu her türlü dört dörtlük.

Avrasya Tüneli'ni boğazın altından geçirdiğimizde olmaz diyorlardı. Oldu. Siz geçmişinizden bu yana kaç tane köprü yaptınız. Yavuz Sultan Selim Köprümüzü yaptık. Osman Gazi Köprümüzü yaptık. 1915 Çanakkale Köprüsü sayesinde 6 dakika da karşıdan karşıya geçiyorsun.

Kağıthane metro hattı her bakımdan yerli ve milli. Bu eserimizle artık otobüs beklemeye gerek yok. Kağıthane'den İstanbul Havalimanı'na 24 dakikada ulaşıyorsunuz. Ulaştırma Bakanlığımızı ve emeği geçenleri tebrik ediyorum.

Cuma günü Bilecik'teyiz. Cumartesi günü de inşallah Denizli'ye gideceğiz.

İsveç'teki provokatif eylemler

Bu süreçte toplantılarımız devam ediyor. Ama üzerinde durmam gereken bir konu İsveç'in Kur'an-ı Kerim'i yakmasına kadar varan eylemleridir. Bireyin hak ve özgürlüklerinin sınırı, diğer insanların hak ve özgürlüklerinin başladığı yere kadardır. Bu anlayışa göre, hiçbir birey ne Müslümanların ne de diğer mensuplarının kutsallarını aşağılama taciz etme özgürlüğüne sahip değildir. İsveçte'ki çirkin eylem Müslümanlar başta olmak üzere insan hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese hakarettir. Buna karşı durmak bizim için hem dini hem de milli bir meseledir.

Bu taşkınlığa göz yumanlar hiç şüphesiz sonuçlarını hesap etmişlerdir. Böyle bir kepazeliğe izin verenlerin bizden NATO konusunda herhangi bir destek beklemeyeceği açıktır. Birileri bize namussuzluk yaptığı zaman, alçaklık yaptığı zaman ona haddini bildiririz.

Eğer hak ve özgürlüklere bu kadar saygılıysanız, Müslümanların dini inancına saygı gösterecekseniz. Eğer göstermeyeceksiniz kusura bakmayın NATO'ya üyelik sürecinde bizden destek görmeyeceksiniz.

Geçtiğimiz yıl yaşadığımız olağanüstü gelişmelerin tesirini gidermek için milletimizin her bir kesmine yönelik destekler verdik.

Asgari ücreti 8 bin 506, emekli maaşını 5 bin 500 liraya çıkardık.

Kamu alacaklarına düzenleme

Vergi daireleri, gümrükler, belediyeler, il özel idareleri gibi kurumlarımızın kamu alacaklarını yeniden yapılandıran bir kanun teklifi hazırlıyoruz. Vatandaşlarımızın vergi borçlarının cezalarını kaldırıyoruz. Vergi dairelerine 31 Aralık 2022'den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.

(Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz. Düzenlemeyle gençlerimiz ne kadar kredi aldılarsa o kadarını geri ödeyecek.

Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.

Türkiye'nin kaynakları, milletin zenginliği artıkça 85 milyonun huzuru ve refahı için kullanmaya devam edeceğiz.

2,5 milyon sürücünün ceza puanları silinecek

Ölümlü trafik kazalarında son 5 yılda azalma sağladık. Salgın döneminde artan ihracatımız nedeniyle karayollarındaki ticari seferlerde artış yaşandı. Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz. Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.