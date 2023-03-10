Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde seçim kararını imzaladıktan sonra şunları kaydetti;

Aziz milletim, değerli basın mensupları sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Biraz önce anayasamızın 116. maddesinin verdiği yetki ile 18 Haziran 2023 tarihinde yapılması gereken Cumhurbaşkanı ve Milletvekili seçimlerinin 14 Mayıs'ta yenilenmesi kararını imzalamış bulunuyorum.

"14 Mayıs'ta milletimiz sandık başına gidecektir"

Yarın Resmi Gazete'de yayımlanacak bu kararın özellikle ardından YSK 2 aylık seçim takvimini başlatacaktır. Buna göre inşallah 2 ay sonra ilk pazar günü olan 14 Mayıs 2023 tarihinde milletimiz Cumhurbaşkanını ve milletvekillerini seçmek üzere sandık başına gidecektir. Bilindiği gibi seçimlerin tarihinin 14 Mayıs olarak güncellenmesi kararımızı çok önceden yılbaşından hemen sonra kamuoyu ile paylaşmıştık.

Bizi seçim tarihini yaklışık bir ay öne çekme kararını almaya yönelten sebeplerin bazıları şunlardır; Herşeyden evvel 18 Haziran milyonlarca gencimizin geleceğini ilgilendiren üniversite sınav takvimi ile çakışan bir tarihti. Yine bu tarih yurt giçinde ve yurt dışından yüzbinlerce vatadaşımızın hac farizasını ifa etmek üzere mübarek topraklara gittiği bir döneme denk geliyordu. İlk ve orta dereceli okulların seçim tarihinden hemen önce tatile girmesi sebebiyle her yıl olduğu gibi bu sene de milyonlarca vatandaşımız memleketine veya tatil beldelerine gitmek üzere yola çıkacaktı. Bunların başını çektiği sebeplerle 18 Haziran'ın milletimizin iradesini sandığa yansıtmasını teminde sağlıklı bir tarih olmadığını değerlendirdik.

"İki büyük deprem seçimle ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı"

Alternatif olarak da 14 Mayıs tarihini teklif ettik. Demokratik geçmişimiz bakımından anlamlı bir yıl dönümüne de tekabül eden bu tarihin milletimiz nezninde hüsnü kabul gördüğünü biliyoruz. Ancak ülkemizin 6 Şubat'ta ardı ardına yaşadığı iki büyük deprem seçimle ve seçim tarihi ile ilgili tartışmaları gündemimizden çıkardı. Asrın felaketi olarak nitelenen bu deprem Kahramanmaraş, Hatay, Adıyaman, Gaziantep, Malatya, Osmaniye, Şanlıurfa, Diyarbakır, Kilis, Adana ve Elazığ illerimizde yüreklerimizi yakan can ve mal kayıplarına yol açtı. Depremin ilk günlerindeki ağır kış şartları, hasar gören alt yapı ve 500 kilometreyi bulan yıkım alanının büyüklüğü işimizi hayli güçleştirmiş olsa da ya bir yol bularak ya bir yol açarak insanlarımızın yardımına koştuk. Bu 11 ilimizde yaşayan 14 milyon vatandaşımızı doğrudan etkileyen geniş bir çevrede hissedilen depremde 47 binin üzerinde insanımız vefat ederken, 115 binden fazla insanımız da yaralı olarak kurtarıldı.

"Tüm gücümüz ve imkanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk"

Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır, aziz milletimize baş sağlığı diliyorum. Şehirlerimizi yerle yeksan eden bu afette milyonlarca vatandaşımız evini kaybederken, milyonlarca vatandaşımız da ardı arkası kesilmeyen sarsıntılar sebebiyle evine giremez hale geldi. Felaketin ilk anından itibaren devlet ve millet olarak tüm gücümüz ve imkanlarımızla depremzede vatandaşlarımızın yanında olduk. Cumhurbaşkanı ile Bakanları, belediyeleri, sivil toplum kuruluşları, gönüllüleri, dost ülkelerden gelen kardeşleri ile felaket gününden beri sadece depremle uğraştık. Arama kurtarma faaliyetlerinin tamamlandığı yerlerde hemen enkaz kaldırma ve yeni konutların inşası çalışmalarına başladık. Aynı şekilde yiyecek içecekten barınmaya kadar bölgede yaşayan insanlarımızın temel ihtiyaçlarını karşılayacak mekanizmaları kurduk, geliştirdik.

"Hedefimiz hasar gören şehirlerimizi adeta sıfırdan kurmaktır"

Sayıları hızla artan konteyner kentlerimizde zor şartlarda hayata tutunma mücadelesi veren depremzedelerimize nispeten daha iyi barınma imkanları sağlıyoruz. Kalıcı konutlarımızın inşasına da her gün yeni temeller atarak devam ediyoruz. Amacımız ilk etapta bir yıl içinde 244 bin konut ve 75 bin köy evinden oluşan 319 bin haneyi tamamlayarak hemen hak sahiplerine teslim etmektir. Esas hedefimiz ise toplamda 800 binden fazla konutu barındıran yıkık, yıkılacak, ağır hasarlı, orta hasarlı 270 bin binayı ortadan kaldırarak depremde hasar gören şehirlerimizi adeta sıfırdan kurmaktır. İnşa ve ihya faaliyetlerimizi kadim şehircilik geleneklerimizi yaşatan, tarihi ve kültürel değerlerimizi koruyan bir anlayışla yürütüyoruz. Tüm bu konutları etap etap tamamlayarak 3,5 milyon insanımıza yeni, güvenli, huzurlu hayat alanları oluşturana kadar durup dinlenmeden çalışmakta kararlıyız. Aynı şekilde ülkemiz genelinde uyguladığımız kentsel dönüşüm projeleri ile afete dirençli şehirlerin inşasını hızlandırıyoruz.

Biz tüm dikkatimizi depremin yaralarını sarmaya ve şehirlerimizi yeniden inşa ve ihya ederek insanlarımızı bir an önce yuvalaranı kavuşturmaya vermişken seçim takvimi de işlemeyi sürdürüyor.

Deprem etkilerinin üstesinden gelerek, bölgeyi, ülkemizi normalleştirmenin yolu, güçlü siyasi iradece alınacak kararların dirayetle uygulanmasından geçiyor.

Ülkenin bir bölümü can kayıplarıyla feryat ederken bir kesimin siyasi hesapları uğruna sergilediği aymazlığın faturasını milletin sırtına yükleyemeyiz.

Türkiye’nin ne vakit kaybına ne dikkat dağınıklığına ne de enerjisini gereksiz yere harcamaya tahammülü vardır.

Seçim sürecinde gündemimiz yine depremzedelerin yaralarının sarılması ile bu felaketin ekonomik ve sosyal zararlarının telafisi çalışmalarından oluşacak.

Depremzedelerin yaralarını sarmak, felaketin tüm izlerini silmek, üretimi ve istihdamı yükseltmek için ülkemizin seçim gündemini geride bırakması şarttır.

Partimize adaylık başvurusu yapacak herkes önce, belirlenecek asgari tutarı AFAD’ın deprem yardım hesaplarına bağış olarak yatıracaktır.

Türkiye, 6 Şubat depremlerinin yol açtığı yıkıntıları kaldırmadan, ekonomik, sosyal ve psikolojik kayıplarını telafi etmeden geleceğine güvenle bakamaz.

14 Mayıs süreci, kısır siyasi çekişmelerin, yalan, iftira kampanyalarının mecrası haline dönüştürülürse, 85 milyon insanımız önünde vebale gireriz.

Türkiye için hemen şimdi, diyerek 14 Mayıs’ı, 6 Şubat yıkımının izlerini silecek hayırlı bir yarışa dönüştürmek istiyoruz.

Cumhur İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı olarak bizimle yarışacak ve TBMM'de temsil için mücadele edecek herkesten bu samimi çağrımıza destek bekliyoruz.