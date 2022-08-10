Slovenya Cumhurbaşkanı Borut Pahor'un makam aracını, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi önünde karşılayan süvariler, araca protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Pahor'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı.

İkili lider baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından basın mensublarının karşısına geçtiler.

Erdoğan savunma sanayi mesajı verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan ortak basın toplantısında iki ülke arasında savunma sanayi alanında ortak adımlar atılacağına vurgu yaptı.

"İkili ilişkilerin güçleneceğine inanıyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Dostluk ve stratejik ortaklık temelindeki dayanışmamızın, Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum." ifadelerini kullandı.

Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor ise "Görüştüğümüz konularda hem fikir olduk. Türkiye önemli dostlarımızdan bir tanesi ve ikili ilişkilerimiz mükemmel." sözlerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortak basın toplantısından öne çıkan satır başları şöyle:

"Bu sene Türkiye ile Slovenya arasındaki diplomatik ilişkilerinin tesisinin 30. yıl dönümünü kutluyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimizi ayrıntılı şekilde ele aldık.

"Gerçek potansiyelimizi yakalayacağız"

Ekonomi, ticaret, sanayi, bilim, teknoloji, ulaştırma başta olmak üzere hemen her alanda duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. 11 yıl önce imzaladığımız stratejik ortaklık anlaşması çarpan etkisi yaptı. Gerçek potansiyelimizi hala tam yansıtmayan rakamı daha da yukarı taşımayı hedefliyoruz.

İki NATO müttefiki olarak özellikle savunma sanayi alanında atacağımız pek çok ortak adım olduğu kanaatindeyim. Slovenya'da Karavanke Tüneli ve demiryolu inşaatında Türk müteahhitlik firmalarının yer almasından gurur duyuyoruz.

"Bölgesel ve küresel meselere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk"

Değerli dostumla Ukrayna ve Balkanlar'daki gelişmeler başta olmak üzere bölgesel ve küresel meselelere ilişkin görüş alışverişinde bulunduk. Dostane ilişkiler ve işbirliği, bölgesel barış ve istikrara büyük katkılar sağlıyor. Dostluk, müttefiklik ve stratejik ortaklık temelinde gelişen dayanışmamızın önümüzdeki dönemde Türkiye'nin AB'ye katılım süreci dahil her alanda daha da güçleneceğine inanıyorum.

"Ekonomik ve siyasi işbirliğimiz genişleyecek"

Daha sonra söz alan Slovenya Cumhurbaşkanı Pahor, şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili dostum öncelikle ben de sizlere bu nazik cümleleriniz için ülkem ve şahsım için teşekkür etmek isterim. Bu nazik misafirperverliğiniz için de teşekkür ederim. Bu resmi ziyarette güzel ülkenizde gerçekten çok güzel ağırlandık.

Hem Slovenya hem Türk medyasına şunu söylemek isterim; bu 18. görüşmemiz. 2011'den bu yana stratejik ortaklık anlaşmasını imzaladık. Bu noktada Başbakan sıfatlarıyla pek çok hedefimiz vardı. Ticaretin 1 milyara artırılmasına hedefliyorduk. Bu rakam şu anda neredeyse iki katına ulaştı, hedeflerimizin de üstüne çıktı. Bugün ekonomi bakanının da huzurunda ben Slovenya hükümeti adına söyleyebilirim ki, iş komisyonu konferansı çalışmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.