Erdoğan, "Yapacağımız yeni keşiflerle yerli altın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Dış ticaretimizin dengeye kavuşabilmesi için ülkemizin potansiyelini her alanda olduğu gibi altında da en üst seviyede kullanmamız gerekiyor" dedi.

Günümüzde 16 farklı madende üretim gerçekleştiriliyor. Yapacağımız yeni keşiflerle yerli altın üretimini artırmayı hedefliyoruz. Dış ticaretimizin dengeye kavuşabilmesi için ülkemizin potansiyelini her alanda olduğu gibi altında da en üst seviyede kullanmamız gerekiyor. Açılışını yapacağımz Söğüt Altın Madeni'ni bu hedef doğrultusunda atılmış önemli bir adım olarak görüyorum. Söğüt Altın Madeni'nin burada çalışan kardeşlerimizle birlikte tüm ülkemiz için hayırlı olmasını diliyorum. Emeği geçenleri tebrik ediyor sizleri bir kez daha saygıyla selamlıyorum.