Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu 2 milyonu aşan üye sayısıyla beşeri ve iktisadi hayatımızın temel direklerinden biridir. Esnaf ve sanatkar, sokağımızın başında çayımızı yudumladığımız ocaktır. Bizi sevdiklerimizle buluşturan yolların emekçisidir. Bir tas çorbasını içtiğimiz bereketli dükkandır. Sıcacık ekmeğini aldığımız fırındır. Hanemiz için alışveriş yaptığımız bakkaldır, manavdır, kasaptır. Elbette tüm bunlarla beraber esnaf ve sanatkar, dar günümüzde kapımızı çalan dostumuz, sevincimizi paylaşan can yoldaşımız, mahallemizdeki komşumuz, çocuklarımızın ağabeyi ve ablası konumundadır.

Türkiye'de esnaf kesimi belki de dünyada hiçbir ülkede örneği olmayan bir tarihe, birikime ve güçlü bir geleneğe sahiptir. Çünkü bizim kültürümüzde esnaf ve sanatkar sadece ticaret erbabı değildir, sadece mal alıp satan tüccar değildir. Bizde esnaf tüm vasıflarının ötesinde öncelikle ahidir, yani kardeştir. Mertliğin, yiğitliğin, cesaretin sembolüdür. Ahi Evran'ın ak ile sabır dileyip bize gelen bizdendir, akıl ve ahlak ile çalışıp bizi geçen bizdendir" dediği medeniyet tasavvurunun günümüzdeki temsilcileridir.

Alışverişte, ölçüde, tartıda doğru ol şiarıyla ailesine helal rızık götüren gönül insanlarıdır. Her sabah bismillah diyerek dükkanını açıp, elhamdülillah deyip dükkanını kapatan kanaat erledir. Ahilik teşkilatının temellerinin atıldığı Selçuklu'dan günümüze esnaf ve sanatkarlarımız millet varlığımızın teminatı oldular. Tarih boyunca hep yolda kalmışlar, kimsesizler, garipler, misafirler, yolcular ahi teşkilatımız tarafından sahiplenildi, giydirildi, doyuruldu. Gün oldu terazi tutan, divit tutan, çekiç, makas, fırça tutan o mübarek eller, silah tuttu, esnaf ve sanatkarlarımız vatan için cepheye koştu.

Çanakkale'den İstiklal Harbi'mize kadar varlık ve yokluk mücadelelerimizin hepsinde esnaf ve sanatkarlarımız daima ön safta yer aldılar. Son olarak 15 Temmuz gecesi milletimizin tamamıyla birlikte esnaf kardeşlerimiz darbeci hainlere göğüslerini siper ettiler. FETÖ'cü alçakların şehit ettiği 252 insanımız arasında daha 15 yaşındaki körpe delikanlıların, kadınlarımızın, askerlerimizin, polislerimizin yanı sıra pek çok esnaf ve sanatkarımız da bulunuyor. Birileri bankamatiklere akın ederken birileri darbecilerle anlaşıp tankların arasından kaçarken, birileri milletin şanlı direnişini televizyon karşısında keyif kahvelerini yudumlarken seyrederken, benim kunduracı, mobilyacı, kuyumcu kardeşim gece boyunca tanklara, uçaklara, ölüm kusan silahlara meydan okudu.

Söz konusu vatan olunca, millet olunca inancımız ve imanımız olunca, canlarını hiçe sayan tüm esnaflarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.

Esnaf ve sanatkarlarımız asırlardır hep olduğu gibi bugünde huzurumuzun, kardeşliğimizin, dayanışma ruhumuzun garantisi olmayı sürdürüyor. Çalışan, üreten, evine helal rızık götürmeye çalışan esnaflarımız, Türkiye'nin her alanda yazdığı başarı hikayesinde öncü rol oynuyor.

Tüm esnaf ve sanatkarlarımızı, millet varlığımızın teminatı olarak görüyor, her birine şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum.

Ahiliğin terbiyesini, ruhunu, adabını ve erkanını yaşatan esnaf ve sanatkarlarımızı canı gönülden tebrik ediyorum. Rabbim Ahilik kültürüyle yetişmiş, bu geleneği hakkıyla, layıkıyla temsil eden esnaf ve sanatkarlarımızın yokluğunu bizlere hissettirmesin diyorum.

Bizler tarih boyunca pek çok badire atlatmış bir milletin mensuplarıyız. Bugünlere birilerinin ihsanıyla değil, akrebin kıskacında yoğurularak geldik, mücadele ettik, bedel ödedik, çile çektik, zorluklara göğüs gerdik, vatanımızı ve bağımsızlığımızı korumak için gerektiğinde şehitler verdik. Ama her defasında karşılaştığımız sıkıntıların üstesinden alnımızın akıyla gelmeyi başardık. Onca saldırıya ve kalleşliğe rağmen halen bu topraklarda özgürce başımız dik bir şekilde yaşıyorsak bunun sebebi milletimizin birliğine, beraberliğine, değerlerine sahip çıkmasıdır. Ülkemizin ekonomik ve sosyal krizleri dünyadaki diğer devletlere göre en az zararla savuşturmasında ahilik kültürümüzün büyük payı vardır. Özellikle salgın döneminde esnaf ve sanatkarlarımızın birer ahi olarak toplumumuz içinde önemli görevler üstlendiğini gördük. Resmi kurumlarımız yanında belediyelerimiz, sivil toplum kuruluşlarımız, esnaf ve sanatkarlarımız da tam bir seferberlik ruhuyla hareket etti. Hatırlayın zimem defteri gibi kültürümüzde zaten var olan hasletleri yeniden ihya ederek hiç kimsenin açta, açıkta, darda kalmasına izin vermedik. Milletimiz de esnaf esnaf dolaşarak zimem defterini kapattı. Devletimiz de bu salgın döneminde vatandaşını çaresiz bırakmadı.

Benim en büyük savaşım faizledir, en büyük düşmanım faizdir. Faizi 12'ye kadar düşürdük, bunun daha da inmesi lazım. Enflasyonun yılbaşından sonra düşük faizle ineceğine inanıyorum.

Bu akşam Putin'le görüşmemiz olacak. Ukrayna ile sıkıntıları kendileri ile değerlendireceğiz.

Ayrıntılar geliyor...