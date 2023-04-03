Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar Belediyesinin ilçedeki vatandaşlar için düzenlediği iftar programında yaptığı konuşmada, buradaki kardeşlik sofrasında olmaktan dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Ramazan sofrasını bir muhabbet sofrası olarak gördüğünü belirten Erdoğan, "Artık ortasına yaklaştığımız rahmet ve mağfiret ayı Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum. Oruçlarını açarken yaptıkları dualarında bizleri de unutmayan tüm gönül dostlarımıza hürmetlerimi iletiyorum. Rabb'im tuttuğunuz oruçları, ettiğiniz duaları, okuduğunuz hatmi şerifleri katında kabul eylesin diyorum" diye konuştu.

Deprem felaketi sebebiyle Ramazan-ı Şerif'in biraz buruk biraz hüzünlü geçtiğini söyleyen Erdoğan, ramazanı millet olarak dayanışma ruhunu zirveye çıkartarak anlamına ve önemine uygun şekilde yaşamaya çalıştıklarını vurguladı.

Devletin ve belediyelerin cansiperane bir çalışmayla deprem bölgesindekilerin elinden tuttuğunu ifade eden Erdoğan, gönüllü kuruluşlar ile hayırseverlerin de herkesi gururlandıran faaliyetlere imza attığının altını çizdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acıların paylaşıldıkça azalacağına inancıyla 85 milyon olarak hep birlikte yaraları sardıklarına dikkati çekerek "Kalıcı konutların inşasına başlanmasıyla beraber deprem mağdurlarımızın da hayata umutla bağlandığını görüyoruz. İnşallah söz verdiğimiz tüm işleri tek tek yaparak hiçbir kardeşimize hayal kırıklığı yaşatmayacağız. Gittiğimiz her yerde önümüzü kesip 'Bizi bunların eline bırakmayın' diyen insanlarımızın çığlıklarına asla bigane kalamayız" ifadelerini kullandı.

Milletin kendilerinden neler beklediğini çok iyi bildiklerini dile getiren Erdoğan, "Allah'ın izniyle bu beklentilerin hiçbirini boşa çıkarmayacağız. Daha çok çalışacağız, daha fazla mücadele edeceğiz, daha çok fedakarlık yapacağız, daha fazla proje üreteceğiz. Gerekirse gecemizi gündüzümüze katacağız. Seçim atmosferinin bizi asıl gündemimizden uzaklaştırmasına müsaade etmeyeceğiz" dedi.

"Türkiye'yi mutlaka feraha kavuşturacağız"

Erdoğan, milletin desteği ve depremzedelerin duasıyla bu zor günleri atlatacaklarını vurgulayarak şöyle devam etti:

"Türkiye'yi mutlaka feraha kavuşturacağız. Kardeşlerim, biz başkaları gibi sahte ve sanal gündemlerin peşinde koşmuyoruz. Biz, şu muhalefet gibi milletimiz yas tutarken koltuk ve ikbal kavgası vermiyoruz. Biz, 7'li koalisyon gibi hiçbir iş yapmadan lafla peynir gemisi yürütmeye çalışmıyoruz. Hükümet olarak bir taraftan depremin izlerini siliyor, diğer taraftan da eser ve hizmet siyasetimizi kararlılıkla devam ettiriyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da belediyenin tamamladığı toplam bedeli 3 milyar 412 milyon lirayı aşan eser, yatırım ve projelerin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

"Tek bir açılış töreniyle tam 97 kalem eseri Bağcılar'a kazandırmanın mutluluğunu yaşıyoruz." diyen Erdoğan, resmi açılışları yapılan tüm eserlerin Bağcılar ve İstanbul'a hayırlı olmasını diledi.

"Aşkınan çalışan yorulmaz." diyerek ilk günkü aşk ve heyecanla hizmet vermeyi sürdüreceklerini dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Bunun için 14 Mayıs çok büyük önem taşıyor. Bölücü örgütün uzantılarının da katılımıyla sayısı 7'ye çıkan koalisyonun durumunu siz de görüyorsunuz. Terör örgütünün parlamentodaki uzantısıyla beraber 7'li koalisyon. Bunların aralarını ne koyarsanız koyun, hepsine yakışır. Bir sene boyunca yüzlerce toplantı yaptılar ama kavgasız, gürültüsüz cumhurbaşkanı adaylarını dahi belirleyemediler. Milletimizin 20 senedir unuttuğu ne kadar kriz, skandal, kirli pazarlık varsa hepsini 3 güne sığdırmayı başardılar. Güneş Motel utancı dahil artık geçmişte kaldığını düşündüğümüz çirkin sahneleri insanlarımıza yeniden hatırlattılar. Güçlendirilmiş parlamenter sistem diyerek çıktıkları yolda döndüler, dolaştılar 7 cumhurbaşkanı yardımcısının bu gidişle sayısı 50'yi bulacak. Bakanlıkların olduğu ucube bir sistemde karar kıldılar. "

"Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Millet İttifakı'nın şimdi de bahardan, barıştan ve kucaklaşmaktan bahsettiklerini anlatarak, "Ama daha 7 kişi bile birbiriyle anlaşamıyor. Çekişmesiz, ihtilafsız günleri geçmiyor. Ortada ne bir projeleri ne bir referans gösterebilecekleri bir eserleri var. Mahalli idareler seçimlerinde bol keseden vaat dağıttılar. Ancak göreve geldiklerinde hiçbirini hayata geçirmediler, geçiremediler. Hatta bizim başlattığımız projeleri bile ya yarım bıraktılar ya da tamamen rafa kaldırdılar. Şimdi de İstanbul'a hizmet vermek varken Turist Ömer misali sağda solda dolaşıyorlar" değerlendirmesini yaptı.

Millet İttifakı'nın halen ağızlarını her açlıklarında engellemekten, durdurmaktan, ülkenin stratejik projelerine dokunmaktan bahsettiklerini aktaran Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Biz ise Cumhur İttifakı olarak, eserlerimizle konuşuyor, asrın projelerini tek tek devreye alıyoruz. Milletimizin sıkıntılarına çözüm yolları geliştiriyor, toplumumuzun hiçbir kesimini ihmal etmiyoruz. Emeklilikte yaşı bekleyen 2 milyon 250 bin kardeşimizin talebini karşıladık. En düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya, bayram ikramiyelerini de 2 bin liraya çıkartarak tüm emeklilerimize müjde verdik. Türkiye'nin 60 yıllık hayali olan, milli ve yerli otomobilimiz Togg'un kuraları çekildi. İnşallah çok yakında milli gururumuz Togg'u yollarda göreceksiniz."

"Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz"

Erdoğan, savunma sanayi alanında ülkeyi bir üst lige yükseltecek adımları attıklarını, önce İHA ardından SİHA ve Akıncı, daha sonra Kızılelma ile gökleri fethettiklerini söyledi.

Karadeniz'de keşfettikleri doğal gazın getirilmesine yönelik çalışmaların hız kesmeden devam ettiğine değinen Erdoğan, "Türk dünyasıyla işbirliğimizi her alanda daha da güçlendiriyoruz. İslam alemiyle, ticari, kültürel ve ekonomik bağlarımızı tahkim ediyoruz. Terör örgütleriyle mücadelemizi başarıyla sürdürüyoruz. Ulaştırmadan sağlığa, eğitimden çevre ve şehirciliğe kadar her alanda Türkiye'yi yatırımlarla ilmek ilmek dokuyoruz. 'Türkiye Yüzyılı' dediğimiz o büyük şahlanışı gerçekleştirene kadar durmayacak, dinlenmeyecek, hedeflerimizden asla kopmayacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında tıpkı kahraman ecdadımız gibi 85 milyon olarak yeni bir başarı hikayesi yazacağız. Tüm bu kazanımlarımızın devamı ve yenilerinin eklenmesi için unutmayın 14 Mayıs bir dönüm noktasıdır" dedi.

"14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde çok hassas davranmanızı bekliyorum"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin tartışmayla, çekişmeyle, ayak oyunlarıyla, birbirine sürekli pusu kuran muhterislerle kaybedecek tek bir günü dahi olmadığını vurgulayarak, şunları belirtti:

"Bunun için sizlerden 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinizde çok hassas davranmanızı bekliyorum. Bu seçimlerin sıradan bir seçim olmadığının bilinciyle her şeyi iyi ölçüp tartmanızı rica ediyorum. Unutmayın, 14 Mayıs'ta sadece adaylar, sadece ittifaklar arasında değil, iki farklı Türkiye tasavvuru, iki farklı siyaset tarzı arasında bir tercihte bulunacaksınız. Oy pusulasının bir yanında huzur olacak, kalkınma olacak, istikrar olacak, tüm terör örgütleriyle ve destekçileriyle kararlı mücadele olacak. Pusulanın diğer tarafında ise kavga olacak, kriz olacak, yatırım ve hizmet düşmanlığı olacak, teröre karşı taviz veren bir zihniyet olacak. Öyle diyor ya. "Gelir gelmez biz terörist başını çıkartacağız.' Başka, 'Edirne'deki malum zatı çıkartacağız.' Ya bu Selo denilen adam Diyarbakır'da bizim 51 evladımızın ölümüne neden olan kişi değil mi? Yasin Börü'nün ölümüne neden olan değil mi? Şimdi ne diyor bay bay Kemal? 'Biz gelir gelmez bunları çıkartacağız.' Benim milletim size yol vermeyecektir."

"Bağcılar'ın güzel insanlarının en doğru kararı vereceklerinden şüphe duymuyorum"

"Türkiye'yi ve evlatlarınızın geleceğini 7'li koalisyon denilen terör örgütleri destekli bu kötürüm yapıya teslim etmeyeceğinize inanıyorum." diyen Erdoğan, şunları kaydetti:

"Bağcılar'ın güzel insanlarının, 20 yıldır olduğu gibi yine en doğru kararı vereceklerinden şüphe duymuyorum. Sizlerden tüm bu hakikatleri aile üyelerinize, komşularınıza, dostlarınıza bilhassa da gençlerimize anlatmanızı istirham ediyorum. Bağcılara güveniyorum, Rabbim yar ve yardımcınız olsun diyorum. Bugün açılışını yaptığımız eserlerin tekrar hayırlı olmasını diliyorum. Ramazan-ı Şerifi'nizi tebrik ediyorum ve ramazanın sonlarına doğru kendisiyle müşerref olacağımız Leyle-i Kadrinizi şimdiden tebrik ediyorum. 'Ya Rab bizleri Ramazan-ı Şerif'e kavuşturduğun gibi Ramazan Bayramı'na da kavuştur' niyazıyla sizleri selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

Bağcılar Belediyesinin vatandaşlara yönelik düzenlediği iftar programında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın masasında şehit yakını, depremzedeler ve engelli sporcular yer aldı.