Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "1 milyon 300 bin imam hatiplinin artık türevini istiyoruz. Bunların imam hatiplerden, ilahiyatlara yetmez, tüm üniversitelere başarı oranları yüksek olarak dağılmalarını istiyoruz. Bunu yapar mıyız? Ben yapacağımıza inanıyorum." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Burhan Felek Salonu'nda düzenlenen 3. Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması ve İlahiyat Yıldızları Ödül Töreni'nde yaptığı konuşmada, tüm katılımcıları en kalbi duygularıyla, hasretle ve muhabbetle selamladığını söyledi.

"Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin, hepimizin üzerine olsun" diyen Erdoğan, "Sizlerin şahsında 81 vilayetimizin tamamındaki gençlerimizi, kalbi bizimle çarpan tüm genç kardeşlerimi selamlıyorum. Fatih'in emaneti aziz İstanbul'dan sizlerin vasıtasıyla gönül coğrafyamızın dört bir yanındaki kardeşlerimize, dostlarımıza, gözünü ülkemize çevirmiş tüm mazlum ve mağdurlara selamlarımı gönderiyorum." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Uluslararası İlahiyat Gençlik Buluşması münasebetiyle istikbalin teminatı ve mimarı olan gençlerle bir araya gelmenin bahtiyarlığı içinde olduklarını vurgulayarak ''Ahde vefanız ve sevdanız için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

Bu yıl üçüncüsü düzenlenen gençlik buluşmasının ülke, millet ve ilahiyat camiası için hayırlara vesile olmasını dileyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle devam etti:

"Karşımdaki şu kardeşlik tablosuna baktığımda şairin o güzel müjdesine hamdolsun, bizlerin de nail olduğunu görüyorum. 'Gittiğimiz yollara, vardığımız illere, sevgiyi gönüllere saçtık elhamdülillah. Kaynadık, pınar olduk. Sulandık, nehir olduk. Akıp denize dolduk. Taştık elhamdülillah. Rabb'ime kalplerimiz arasında güçlü köprüler kurduğu, bizleri birbirimize kardeş kıldığı için hamdüsenalar ediyoruz. Böylesine güzel bir atmosferde gönüllerimizi kavuşturan Türkiye İlahiyatlar Derneğine, az önce kardeşime de söyledim. İlahiyatlar mı diyeceğiz? İlahiyatlılar mı diyeceğiz? Bir değerlendirme yapacaklar bakalım. Hayırlısı olur inşallah."

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dernek başkanı ve yol arkadaşlarına, toplantıya destek veren kurum ve kuruluşlara şahsı ve milleti adına teşekkürlerini sunarak "Aynı şekilde ülkemizin dört bir köşesinden İstanbul'umuza teşrif eden, heyecanlarıyla, sevdalarıyla, samimiyetleriyle bizleri bağırlarına basan siz genç kardeşlerime de en kalbi şükranlarımı sunuyorum." dedi.