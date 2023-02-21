Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz."

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde konuştu.