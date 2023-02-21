Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta Sütçü İmam Üniversitesi Karacasu Kampüsü’ndeki Konteyner Kenti ziyaretinde konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kahramanmaraş merkezli depremler) Sadece mart ayı içinde 11 ilimizde 200 bin konutun inşası için ilk adımı atıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Ülkemizde yıllarca kentsel dönüşüm ve TOKİ projelerine karşı çıkan zihniyetin artık bu inadından vazgeçeceğine inanıyorum."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Deprem bölgesinde) Yerinde ihya edilecek yerleşim yerlerinde bilimsellik, hızlılık ve yapıların güçlülüğü ilkelerinden asla taviz vermeyeceğiz."





