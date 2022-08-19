Cumhurbaşkanı recep Tayyip Erdoğan, savaşın başlamasının ardından ilk kez Ukrayna’ya gitti.
Burada yapılan görüşmelerin ardından kameraların karşına geçen liderler, barış müzakerelerinin önün açılması konusunda açıklamalarda bulundu.
Zaporijya Nükleer Santrali etrafındaki çatışmaların yarattığı büyük tehlike de gündemdeydi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çernobil faciasını hatırlattı.
Erdoğan 1 Ağustos’ta açılan tahıl koridoruyla dünya pazarını rahatlattıklarını söyledi
Türkiye ile Ukrayna arasında savaş nedeniyle tahrip olan altyapısının yeniden inşası amacıyla anlaşmada imzalandı