İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede, Rusya ve Ukrayna heyetlerinin salı günü İstanbul’da yaptıkları müzakere toplantısı ele alındı.

İSTANBUL'DAKİ MÜZAKEREYİ GÖRÜŞTÜ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, Ukrayna ve Rusya müzakere heyetlerinin İstanbul’da gerçekleştirdikleri toplantının, sonuçları itibarıyla savaşın sonlanması ve barışın tesis edilmesi için yürütülen sürece anlamlı bir ivme kazandırdığını ifade etti.

PUTİN'LE BİR ARAYA GETİRME ÖNERİSİNİ YİNELEDİ

İstanbul’daki müzakereler sonrası gerginliğin azaltılması yönünde birtakım işaretlerin verilmesini önemli bulduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i bir araya getirme ve bu buluşmaya Türkiye olarak ev sahipliği yapma önerisini yineledi.

ZELENSKY TEŞEKKÜR ETTİ

Ukrayna Devlet Başkanı Zelensky de Ukrayna ve Rusya heyetlerinin görüşmesine İstanbul’da yaptığı ev sahipliğinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür etti.